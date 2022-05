Kita-Streiks in vielen Städten im Norden von RLP

Nach Ver.di hat auch die Gewerkschaft für kommunale Beschäftige "komba" heute zu Streiks in Kitas in der Region rund um Koblenz aufgerufen. Unter anderem sollen kommunale Kindertagesstätten in Koblenz und Lahnstein bestreikt werden. Hintergrund der bundeweiten Streiks seien die festgefahrenen Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern, heißt es von der komba-Gewerkschaft. Bereits Anfang der Woche hatte der Ver.di Bezirk Mittelrhein zu Streiks aufgerufen, unter anderem in Boppard, Bad Ems und Weißenthurm. Statt zur Arbeit sollen den Streikenden heute zu einer Kundgebung nach Mainz kommen. Auch morgen sollen sie nach dem Willen der Gewerkschaft der Arbeit fernbleiben. Wie groß die Auswirkungen der Streiks sein werden, lasse sich im Vorfeld immer schwer abschätzen so ein Ver.di-Sprecher. Bei ähnlichen Aktionen vor einer Woche hätten einige Kitas den Betrieb komplett einstellen müssen.