Der Norden von Rheinland-Pfalz hat viele fotogene Orte. Ob im Hunsrück, an der Mosel oder am Mittelrhein - wir verraten euch, wo ihr besonders schöne Foto-Motive für Instagram findet.

Jedes Jahr besuchen Zehntausende Menschen die Großregion Koblenz und machen dabei unzählige Fotos mit ihren Kameras oder Handys. Kein Wunder bei all den Burgen an Rhein und Mosel sowie der malerischen Natur von Westerwald, Hunsrück und Eifel. Doch manche Orte geben besonders schöne Fotos her.

Lieblingsort der Influencer: Burg Eltz

Die mittelalterliche Burg Eltz bei Wierschem (Kreis Mayen-Koblenz) ist bei Touristen schon lange beliebt. Durch ihre Popularität auf Instagram kommen jetzt noch ganz neue Zielgruppen dort hin. Besucherinnen und Besucher aus Amerika, Asien, Australien reisen extra an, um das "Fairytale Castle" zu besuchen. Beeindruckende Fotos sind garantiert.

So kommt ihr hin: Anreisen zur Burg Eltz könnt ihr mit dem Auto, dem Bus oder auch zu Fuß, zum Beispiel im Rahmen einer Wanderung in der malerischen Umgebung.

Insider-Tipp: Während der Hauptsaison und am Wochenende kann es auf Burg Eltz ganz schön voll werden. Wer in Ruhe die Burg von außen betrachten will, wirft am besten einen Blick auf die Öffnungszeiten der Burg Eltz und kommt morgens, bevor sie öffnet oder abends, nachdem sie schließt. Da zu diesen Zeiten kein Shuttle fährt, legt ihr den ca. 15-minütigen Fußweg vom Parkplatz zu Fuß zurück.

Fotoperle mitten im Wald: das Hubertus-Viadukt

Wer keine Lust auf den Trubel hat, der wird in der Nähe von Boppard fündig: Umgeben von den Wäldern des Hunsrücks steht das Hubertus-Viadukt - eine imposante Eisenbahnbrücke aus dem Jahr 1907. Von zwei Aussichtspunkten aus hat man den perfekten Blick auf das Viadukt und damit ein idyllisches Foto-Motiv. Morgens taucht die Sonne die Brücke in warmes Licht. Abends ist Gelegenheit für schöne Sonnenuntergangsbilder. Hier gibt es weniger Touristen als anderswo und ihr könnt den Ort oft ganz in Ruhe für euch genießen.

So kommt ihr hin: Zu Fuß. Sowohl der Hunsrückbahn-Wanderweg (ca. 16 km lang) als auch die Traumschleife Elfenlay (ca. 10 km lang) führen an den beiden Aussichtspunkten zum Hubertus-Viadukt vorbei. Schneller kommt ihr hin, wenn ihr auf dem Wanderparkplatz im Mühltal bei Boppard parkt. Von dort sind es ca. zwei Kilometer über schmale, hügelige Wanderwege bis zu den Aussichtspunkten.

Insider-Tipp: Beim Aussichtspunkt "Liesenfelds Hütte" könnt ihr nachlesen, wann genau die Hunsrückbahn über das Hubertus-Viadukt fährt. Etwa ein bis zwei mal pro Stunde fährt ein Zug vorbei. Dann könnt ihr einzigartige Fotos schießen.

Hunsrück-Highlight: die Geierlay-Hängeseilbrücke

Der Blick über die Geierlay-Brücke zwischen Mörsdorf und Sosberg ist zu jeder Jahreszeit atemberaubend. Kein Wunder, dass täglich hunderte Menschen hinkommen, um beeindruckende, mystische oder verträumte Fotos von der 360 Meter langen Hängeseilbrücke zu machen. Mehr als zwei Millionen Menschen haben die Geierlay seit ihrer Eröffnung im Jahr 2015 bereits überquert.

So kommt ihr hin: Die Geierlay-Hängeseilbrücke ist am einfachsten mit dem Auto zu erreichen. In Mörsdorf gibt es mehrere kostenpflichtige Parkplätze. Vom Besucherzentrum sind es dann noch etwa 1,7 Kilometer Fußweg bis zur Hängeseilbrücke. Von Kastellaun aus fährt außerdem ein Bus, der direkt beim Besucherzentrum hält.

Insider-Tipp: Auch hier ist zu den Randzeiten am wenigsten los, sodass ihr die Hängeseilbrücke ungestört am besten morgens und abends genießen könnt. Plant dazu etwas Zeit und das passende Schuhwerk für den Fußweg vom Parkplatz zur Brücke ein. Außerdem wichtig: Bei der Hängeseilbrücke gibt es keine Toiletten. Benutzt deshalb die Toiletten bei den Parkplätzen.

Für Heimat-Verliebte: Das Mittelrhein-Herz

Das Mittelrhein-Herz ist einmalig in Deutschland. Perfekt für Selfies, denn ein fest installierter "Selfiestick" garantiert den perfekten Ausschnitt. SWR

Wer das Mittelrheintal ins Herz geschlossen hat, kann diese Liebe beim sogenannten Mittelrheinherz mit einem Foto festhalten. Der malerische Foto-Spot liegt in Osterspai auf der Strecke des Langhalswegs. Der Wanderweg gilt als einer der schönsten Deutschlands und hat neben dem Mittelrheinherz auch noch die Rheinschaukel als Insta-tauglichen Foto-Hotspot.

So kommt ihr hin: Osterspai ist mit dem Auto oder auch mit der Bahn gut erreichbar. Wer den kompletten, acht Kilometer langen Langhalsweg wandern möchte, sollte dafür etwa zweieinhalb Stunden Gehzeit einplanen. Schneller kommt ihr zum Mittelrheinherz und der Rheinschaukel, indem ihr an der "Parkbucht zum Engen Türmchen" parkt. Von dort sind es etwa sechs Minuten Fußweg zu den Foto-Punkten. Einfach der Beschilderung zum Langhalsweg folgen.

Insider-Tipp:Vor dem Mittelrheinherz ist eine fest installierte Handy-Halterung platziert, die den perfekten Foto-Ausschnitt garantiert. Einfach Handy rein, Selbstauslöser einstellen, schnell zum Mittelrheinherz huschen - und ein tolles Erinnerungsfoto schießen.

All-Time-Favourite: Moselschleife bei Bremm

Die Moselschleife bei Bremm bietet traumhafte Foto-Motive IMAGO xblickwinkel/S.xZiesex

Unter den vielen zauberhaften Moselschleifen ist die 180-Grad-Schleife bei Bremm wohl die berühmteste. Direkt am Calmont bietet sich ein herrlicher Blick auf den Fluss. Hier können Foto-Liebhaber tolle Aufnahmen für Instagram und Co. machen.

So kommt ihr hin: Mit dem Auto und zu Fuß. Mit dem Auto könnt ihr bis zum Calmont-Wanderparkplatz fahren. Von dort ist es etwa ein Kilometer zu Fuß bis zum Gipfelkreuz. Hier habt ihr schon einen tollen Blick auf die Moselschleife. Noch besser ist die Aussicht allerdings von den Aussichtspunkten ein Stück unterhalb des Gipfels. Nach ein paar Minuten zu Fuß erreicht ihr die Schutzhütte Bremm oder den Moselschleifen-Aussichtspunkt.

Insider-Tipp: Weitere tolle Ausblicke gibt es vom Calmont-Klettersteig aus. Die Tour ist sehr anspruchsvoll mit Tritt- und Halteeisen am Felsen und somit nur etwas für Leute, die geübt, schwindelfrei und trittsicher sind.