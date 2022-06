Firmen aus Diez und Niederzissen mit Innovationspreis ausgezeichnet

Acht Unternehmen aus Rheinland-Pfalz sind am Freitag mit dem Innovationspreis 2022 des Landes ausgezeichnet worden. Darunter auch zwei Unternehmen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz.

Die Firma Lightway aus Niederzissen erhielt den Anerkennungspreis in der Kategorie Handwerk für ein neues Verfahren im 3D-Metalldruck. Das Unternehmen Schaefer Kalk aus Diez wurde in der Kategorie "Sonderpreis Industrie" für ein Verfahren zur Verbesserung der biologischen Abwasserreinigung in Kläranlagen ausgezeichnet.

Große Freude bei den ausgezeichneten Unternehmen

Der Geschäftsführer von Lightway, Thomas Hilger, und sein Kollege Pascal Schäfer sehen sich in ihrer Strategie bestätigt, das Unternehmen voranzutreiben. Hilger sagte dem SWR: "Wenn man nicht innovativ denkt oder sein Unternehmen nicht innovativ führt, wird man einfach stagnieren und irgendwann vom Markt überholt werden."

"So ein Patent, das wär' ja schon mal was!"

Auch für Volker Ermel von Schäfer Kalk in Diez waren Neugierde und der Wunsch zur Optimierung die treibenden Kräfte für die prämierte Innovation: "Als Kind war ich mal im Deutschen Museum in München, und da gibt's so ne Abteilung für Patentwesen, und da hab' ich schon gesagt: So ein Patent, das wär' ja schon mal was." In seinem Beruf konnte er diesen Kindertraum dann wahr werden lassen: "Da konnten wir uns austoben und ein Produkt finden, wo jeder gesagt hat, es geht nicht. Und auf einmal hatten wir's, und es ging - das war schon toll!"

Mittelstand als treibende Kraft für Innovationen

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) sagte dem SWR, Innovationen seien gerade auch in Krisenzeiten besonders wichtig: "Die Jahre, die immer nur von Wachstum und Wohlstand geprägt waren, die haben uns an der ein oder anderen Stelle manchmal auch träge gemacht", so Schmitt. Jetzt sei eine Zeit gekommen, wo jeder Einzelne gebraucht werde und gerade die Mittelständler und Handwerksbetriebe gestärkt werden müssten.

"Bleiben Sie neugierig und innovationsbereit".

Die feierliche Verleihung der Preise fand im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer (HwK) Koblenz statt. Kurt Krautscheid, Präsident der Handwerkskammer Koblenz, sagte, die Preise zeigten, wie wichtig Innovationen seien. Mit diesen würden vorhandene Potenziale genutzt und die Wirtschaftskraft des Landes vorangebracht. Es sei ein beeindruckendes Portfolio an Innovationen eingereicht worden. Die Menschen in den Unternehmen forderte er auf: "Bleiben Sie neugierig und innovationsbereit".

Innovationspreis des Landes zum 34. Mal verliehen

Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Innovationspreis des Landes wurde in diesem Jahr zum 34. Mal verliehen. Er wird gemeinsam vom Wirtschaftsministerium, den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern an besonders innovative Unternehmen für deren Entwicklungen vergeben. Eine Liste der Preisträger von 2022 gibt es auf der Homepage des Landes.