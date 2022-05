Landespräventionspreise für Feuerwehrverband und "Comic-Helden"-Projekt

Der Landesfeuerwehrverband, die Verbandsgemeinde Vallendar mit dem Polizeipräsidium Koblenz sowie das Polizeipräsidium Rheinpfalz werden für vorbildliche Projekte ausgezeichnet.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat am Montag gemeinsam mit dem Landespräventionsrat den Landespräventionspreis 2022 an Projekte zur Kriminalitätsvorbeugung verliehen. Der 1. Preis und damit 3.000 Euro gingen an den Landesfeuerwehrverband für das Projekt mit dem Titel "Protest, Provokation oder Propaganda?" Durch das Projekt sollen vor allem jüngere Feuerwehrleute in Führungsfunktionen in die Lage versetzt werden, rechtsextremistische Aktivitäten bei der Feuerwehr frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren.

Preis für "Comic-Helden treffen wahre Helden"

Den 2. Preis und damit 2.000 Euro erhielten die Verbandsgemeinde Vallendar und das Polizeipräsidium Koblenz für das Projekt: "Comic-Helden treffen wahre Helden". Dabei sollen Kinder im Grundschulalter unter anderem über sexuellen Missbrauch, Gewalt und Mobbing aufgeklärt werden.

Auszeichnung für Polizeiinspektion Ludwigshafen 2

Der 3. Preis und damit 1.000 Euro gingen an die Polizeiinspektion 2 im Polizeipräsidium Rheinpfalz – sie bindet Bürgerinnen und Bürger in die Präventionsarbeit ein. Die Aktion steht unter dem Motto "Gemeinsam für LU".