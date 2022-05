Wegen Unwetterwarnung fällt der Unterricht aus

per Mail teilen

Im Kreis Ahrweiler fällt am Freitag der Schulunterricht aus. Das hat der Kreis bekannt gegeben. Grund dafür sind die Unwetterwarnungen für den Tag. Betroffen von der Ankündigung sind zunächst nur alle Schulen in der Trägerschaft des Kreises, heißt es. Doch der Kreis empfiehlt auch allen anderen Schulen, am Freitag ebenfalls zu schließen. Auch Kindergartenkinder sollen zuhause betreut werden. Meteorologen erwarten für morgen wieder zum Teil heftige Gewitter mit der Gefahr von Starkregen.