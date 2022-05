Geldautomat gesprengt und mit Fluchtwagen verunfallt

Ein Geldautomat ist in der Nacht gegen 2 Uhr in Niederzissen (Kreis Ahrweiler) gesprengt worden. Laut Polizei sind mehrere maskierte Personen beobachtet worden, die aus dem Bankgebäude in der Brohltalstraße geflüchtet sind. Mit einem dunklen BMW sind sie in Richtung Autobahn gefahren. Kurze Zeit später fand die Polizei an der B412/B258 einen verunfallten Wagen, auf den die Beschreibung passt. Sie geht davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um den Fluchtwagen handelt. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0261/1032690 entgegen.