1. Mai: Bundeskanzler Scholz kommt zum Tag der Arbeit nach Koblenz

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am 1. Mai nach Koblenz. Unter anderem spricht der SPD-Politiker bei einer Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am Deutschen Eck.

Kanzler Scholz werde anlässlich des Tages der Arbeit bei einer Kundgebung mit dem Titel "Ungebrochen solidarisch" sprechen, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit. Begleitet wird er demnach von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die ebenfalls eine Rede auf der Bühne am Deutschen Eck halten wird.

Bundeskanzler Scholz bei DGB - Kundgebung am Deutschen Eck

Zunächst ist laut DGB ab 11:30 Uhr ein kurzer Demonstrationszug vom Reichenspergerplatz zum Deutschen Eck geplant. Etwa 500 Menschen werden dazu erwartet. Am Deutschen Eck startet gegen 12 Uhr die Kundgebung mit Redebeiträgen. Der Gewerkschaftsbund will mit der Veranstaltung zum Tag der Arbeit auch auf die aktuell laufenden Tarifverhandlungen und Forderungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufmerksam machen. Geplant sind laut DGB auch Konzerte und Spendenaktionen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am 1. Mai bei der DGB Kundgebung am Deutschen Eck in Koblenz erwartet. IMAGO IMAGO / Eberhard Thonfeld

Trotz der Veranstaltung am 1. Mai rechnet die Polizei nach Angaben eines Sprechers nicht mit größeren Verkehrseinschränkungen in der Stadt. Wegen des Besuchs des Bundeskanzlers würden aber entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Mit Kontrollen vor Ort sei zu rechnen, teilte der DGB mit. Teile des Geländes würden gesperrt, solange Bundeskanzler Scholz anwesend sei.

Kanzler besucht Rettungskräfte

Für den Kanzler und die Ministerpräsidentin geht es am Nachmittag weiter zu einer DRK-Rettungswache in Koblenz. Hier wollen beide mit den Mitarbeitenden ins Gespräch kommen und sich einen Intensiv-Transportwagen zeigen lassen. Der Kanzler wolle den Mitarbeitenden außerdem für ihr Engagement danken und ihnen Respekt zollen, teilte die Landesregierung mit.

Kanzlergespräch mit 150 geladenen Gästen und offenen Fragen

Am Abend trifft sich Scholz zu einem Bürgerdialog mit 150 Menschen aus der Region Koblenz. Im Rahmen dieses sogenannten Kanzlergespräches sollen die Menschen offene Fragen an den Bundeskanzler stellen können. Der Kanzler will nach Angaben der Bundesregierung in allen 16 Bundesländern eine solche Gesprächsrunde anbieten, um zu erfahren, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt.