Hoher Schaden nach Brand an Elisabeth-Schule in Mayen

per Mail teilen

Anfang November hatten Unbekannte an der Elisabeth-Schule in Mayen einen Brand verursacht. Der entstandene Schaden ist höher als zunächst angenommen.

Wie der Kreis Mayen-Koblenz jetzt mitteilte, wird der entstandene Sachschaden auf rund 120.000 Euro geschätzt. Die Täter hätten einen direkt neben der Schule stehenden Container angezündet, der vollständig ausbrannte. Durch die enorme Hitze sind laut der Kreisverwaltung im Erdgeschoss die Fensterscheiben geplatzt. Drei Klassenräume könnten momentan nicht benutzt werden.

Anfang November wurde vor der Elisabeth-Schule in Mayen ein Container angezündet. Kreisverwaltung MYK

Bodenbelag, Deckenkonstruktion und Wände beschädigt

Der gesamte Bodenbelag des betroffenen Klassenzimmers im Erdgeschoss sowie die Deckenkonstruktion müssten ausgetauscht und alle rußverschmierten Wände gereinigt werden, heißt es von der Kreisverwaltung. Die Erneuerung der Jalousieanlage werden momentan noch geprüft.

Die beiden Klassenräume in den oberen Geschossen wurden den Angaben zufolge weniger stark in Mitleidenschaft gezogen. Wie der Kreis mitteilte, könnten diese nach Reinigung aller Flächen und Ausstattung wahrscheinlich etwas früher wieder genutzt werden - vorausgesetzt die Schadstoffergebnisse seien in Ordnung.

Außenfassade sondert noch immer Brandgeruch ab

Zeitgleich wird nach Angaben des Kreises Mayen-Koblenz die Außenfassade gereinigt. Diese soll noch immer Brandgeruch absondern, der in den angrenzenden Klassenzimmern wahrzunehmen sei. Insgesamt müsste auf zwei Stockwerken eine Gesamtfläche von mehr als 240 Quadratmetern wieder hergerichtet werden.

Zu den mutmaßlichen Tätern gibt die Kriminalpolizei Mayen derzeit keine Auskünfte. Es werde weiter ermittelt, hieß es.