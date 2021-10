Gastwirt Robert Philipp hatte die Flutwelle gesehen und seine Gäste in den ersten Stock in Sicherheit gebracht. Nach der Flutwelle haben er und seine Familie die Gaststätte aufwändig saniert - und dann kam Corona. Mit Außer-Haus-Küche an den Wochenenden halten sie sich am Leben. Aber andere im Ort sind noch schwerer von den Coronamaßnahmen betroffen. mehr...