Radio Andernach wird 50

Der Bundeswehrsender Radio Andernach wird diesen Monat 50 Jahre alt. Das Soldatenradio mit Sitz in Mayen gehört zum Zentrum Operative Information.

Über den Sender empfangen die Soldaten im Auslandseinsatz auf der ganzen Welt rund um die Uhr Nachrichten. Mittlerweile sendet das Soldatenradio an sieben Tagen 24 Stunden lang. Der Sender ist inzwischen auch über App und Livestream im Internet zu hören. Vor zehn Jahren kam der eigene Fernsehsender BWTV hinzu.

Radio Andernach vollzieht Wandel: Von Kassette über CD's hin zu digital

Vor 50 Jahren begann alles mit einer wöchentlichen Audiokassette in Andernach. Damals und auch heute ist das Herzstück bei Radio Andernach die Musikredaktion. Mittlerweile läuft alles digital. Die CD's stehen nur noch im Regal. Das war früher anders, erzählt Stabsfeldwebel und Leiter der Musikredaktion Mirko Frenzel: "In den 70ern haben wir angefangen Kassetten zu verschicken an Dienstorte, die nicht in Deutschland lagen, zum Beispiel bei der Marine oder der Luftwaffe." Irgendwann sei dann auf CD umgestellt worden. Später kamen dann Regionalstudios in den Einsatzgebieten dazu, wie beispielsweise auf dem Balkan, in Afghanistan oder Mali.

Das Highlight bei Radio Andernach: Grüße von Angehörigen

Besonders beliebt und wichtig sind den Angaben zufolge immer noch Sendungen, in denen Angehörige von zuhause die Soldaten im Einsatz grüßen können. Nach Auskunft der Bundeswehr werden mehr als 2.000 solcher Grüße im Jahr gespielt.

Hauptfeldwebel und Radiomoderator Marc Schenten sagte im SWR-Interview: "Gerade wenn man im Einsatz ist, wenn man sechs Monate oder länger von zuhause weg ist, wenn man dann die Stimme seiner Lieben im Radio hört [...]. Das ist natürlich immer ein schönes Gefühl." Heute habe jeder ein Smartphone, man könne jeden Abend telefonieren, aber trotzdem sei so ein Gruß über das Radio nochmal etwas ganz besonderes.

"Radio Andernach bildet eine Brücke aus der Heimat in den Einsatz und zu den Kameraden", so Schenten. Die Radiomoderatoren und -redakteure sind selbst Soldaten und verstehen seiner Meinung nach in welcher Situation im Einsatz die Kameraden sind. Das sei der Vorteil gegenüber anderen Medien.

Rund 50 Soldaten arbeiten für den Sender. Auch wenn er sein Studio mittlerweile in Mayen hat, wurde der Name Radio Andernach beibehalten.