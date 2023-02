per Mail teilen

Erst brannte am Montagmorgen nur ein Wohnhaus in Lütz im Kreis Cochem-Zell, dann griff das Feuer laut Polizei noch auf vier Nachbargebäude über.

Das Feuer wurde den Angaben zufolge gegen 7:45 Uhr in der Herrengrabenstraße gemeldet. Noch ist nicht klar, was den Brand ausgelöst hat. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde ein Mensch leicht an der Hand verletzt. Ein weiterer kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten laufen.