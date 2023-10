Unbekannte haben offenbar ein Gemälde in eine Ausstellung der Bundeskunsthalle in Bonn geschmuggelt und dort aufgehängt. Erst beim Abbau der Ausstellung ist das aufgefallen.

Das Bild zeigt eine Frau mit langen dunklen Haaren, roten Lippen und dichten Augenbrauen. Es hing in einer Ausstellung über Deutschland als Einwanderungsland - offenbar weitgehend unbemerkt. Denn erst beim Abbau der Ausstellung war der Bundeskunsthalle aufgefallen, dass es nicht dazu gehörte.

Bundeskunsthalle: Ein Bild zu viel Die Frau mit den dunklen langen Haaren, roten Lippen und dichten Augenbrauen hat nach Angaben einer Museumssprecherin in etwa DIN A4 Format. Die Mitarbeiter der Bundeskunsthalle entdeckten es bereits am Montag. Es war mit doppelseitigem Klebeband an die Wand geklebt. Nach eigenen Angaben ist so etwas noch nie zuvor in der Kunsthalle passiert.

Kunsthalle möchte Künstler von fremdem Gemälde kennenlernen

Im Internet veröffentlichte die Bundeskunsthalle nun einen Aufruf, um die Künstlerin oder den Künstler zu finden. "Wem haben wir das Bild zu verdanken? Wer ist darauf zu sehen? Was war die Motivation hinter der Aktion?" heißt es in einem Post, der auf dem Nachrichtennetzwerk X (früher Twitter) veröffentlicht wurde. "Es gibt keinen Ärger. Ehrenwort."

Das Bild ist nicht besonders groß, insofern könnte es jemand unter seinem Pulli versteckt haben.

Wie das Bild in die Ausstellung kommen konnte, ist bislang noch nicht klar. Ausstellungskuratorin Johanna Adam sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie könne nur mutmaßen, wie das Bild in die Ausstellung gelangt sei. "Das Bild ist nicht besonders groß, insofern könnte es jemand unter seinem Pulli versteckt haben". Demnach hing das Gemälde auf einer Empore in einer Ecke, die auch nicht bewacht wird.

Ein Bild zu viel - nicht der erste Fall dieser Art

Immer wieder kommt es vor, dass falsche Ausstellungsstücke in Museen landen. So stand zum Beispiel in München ein altes Holzfass unbemerkt zwei Jahre lang als Exponat in einer Ausstellung im Deutschen Museum. Bis im vergangenen Jahr jemand gemerkt hat, dass es Fremde reingeschmuggelt hatten.