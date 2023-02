Umstrittene Baumrodungen in Kehrig- jetzt Kahlschlag gestoppt

In Rülzheim im Kreis Germersheim gibt es Streit um eine Baumfällaktion. Bürger und Umweltverbände werfen der Gemeinde vor, in einem Biotop Bäume illegal gefällt zu haben, die Behörden weisen das zurück.

Die Gemeinde hatte rund 130 Robinien an einem Biotop gefällt. Dieser geschützte Hohlweg befindet sich zwischen Äckern, auf denen die Gemeinde ein Neubaugebiet plant. Die Umweltverbände sagen, für die Rodung habe keine naturschutzrechliche Genehmigung vorgelegen. Die Gemeinde Rülzheim weist das zurück: Die Naturschutzbehörde in Neustadt habe die Rodung genehmigt. Die Behörde verneint das aber: Man habe sich mit Rülzheim lediglich über dort nistende Saatkrähen abgestimmt. Die zuständige Kreisverwaltung Germersheim teilte mit, die Gemeinde habe die Rodung zwar nicht beantragt. Es liege aber kein Verstoß vor, weil ohnehin geplant war, die Robinien zu fällen und durch heimische Pflanzen zu ersetzen um das Biotop aufzuwerten.