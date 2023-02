Für Bahnfahrer kann es im März zwischen Koblenz und Köln zu Verspätungen und Problemen auf der Strecke kommen. Die Bahn hat umfangreiche Bauarbeiten und Umleitungen angekündigt.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wird in den kommenden Wochen im Raum Köln an einem neuen elektronischen Stellwerk für die linke Rheinseite gearbeitet. Das hat Auswirkungen für Bahnreisende auf der Bahnstrecke zwischen Koblenz und Köln.

Rund 100 Millionen Euro werden den Angaben zufolge in das neue Stellwerk investiert, um den Bahn-Knotenpunkt Köln zu entlasten. Mehr als 500.000 Pendler sind dort täglich unterwegs.

Fernverkehr über die rechte Rheinseite umgeleitet

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden ab dem 3. März vier Wochen lang Signale erneuert und Kabel ausgetauscht. Der Fernverkehr zwischen Koblenz und Köln werde in der Zeit über die rechte Rheinseite umgeleitet - und die Hauptbahnhöfe in Köln und Bonn nicht angefahren. Stattdessen halten IC-Züge auf der rechten Rheinseite in Köln-Deutz sowie in Bonn-Beuel. Um die längere Fahrtzeit auszugleichen, fahren in Koblenz, Frankfurt oder im Ruhrgebiet startende Züge bis zu 15 Minuten früher ab.

Einschränkungen auch für Züge im Nahverkehr

Wie die Bahn weiter erklärte, kommt es auch im Nahverkehr zu Einschränkungen und Umleitungen, die je nach Bauphase und Linie unterschiedlich ausfallen werden. Die Änderungen seien in Online-Auskunftssystemen enthalten und würden über Aushänge an den Bahnsteigen bekanntgegeben.

Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz (SPNV Nord) weist darauf hin, dass die Bauarbeiten auf der Strecke für Bahnreisende und Berufspendler eine große Herausforderung darstellten. Ein Sprecher sagte dem SWR, es sei unbedingt notwendig, vor jeder Fahrt zum Beispiel mit der App der Deutschen Bahn zu checken, ob und wann ein Zug tatsächlich fährt.

Bauarbeiten auch schon im Januar und Februar

Bereits vom 6. Januar bis zum 10. Februar 2023 kam es auf der Rheinstrecke zu Einschränkungen - wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen. Schon in dieser Zeit wurden die Fernzüge über der rechte Rheinseite umgeleitet. Auch im Regionalverkehr der Bahn kam es immer wieder zu Verzögerungen und Zugausfällen.

Nach Angaben der Bahn wird auf der Rheinstrecke versucht, mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig zu bündeln und in mehreren Schritten durchzuführen. Im März beginne die zweite Phase der Arbeiten. Neben den Stellwerksarbeiten in Bad Godesberg und am Bahnhof Köln-West in NRW, gebe es auch in Rheinland-Pfalz einige größere Baustellen. Demnach werden unter anderem die Bahnsteige am Bahnhof Bad Breisig erneuert und Lärmschutzwände im Abschnitt zwischen Urmitz und Remagen gebaut.