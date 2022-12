Bad Ems: Weltbad und Sommerhauptstadt Europas

Im 19. Jahrhundert erlebte die Kurstadt Bad Ems ihre Blütezeit. Mehrere tausend Gäste kurten jedes Jahr an der Lahn. Der Besucherandrang sorgte auch für einen Bauboom in der Stadt. Bad Ems galt im 19. Jahrhundert als die Sommerresidenz Europas und Weltbad. Unter anderem kurte der russische Schriftsteller Fjodor M. Dostojewski in Bad Ems. Zu den Stammgästen zählte Kaiser Wilhelm I. Auch der Zar Alexander II. reiste nach Bad Ems an die Lahn.