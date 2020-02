In Rheinland-Pfalz gibt es den ersten nachgewiesenen Coronavirus-Fall. Ein Soldat im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz wurde positiv getestet. Er hatte Kontakt zu einem Erkrankten in NRW.

In einer Pressekonferenz teilte die Klinik am Mittwochabend Details mit. Der 41 Jahre alte Soldat der Flugbereitschaft am Militärflughafen Köln-Wahn wurde am Vormittag in der Notaufnahme in Koblenz aufgenommen. Er hatte privat Kontakt mit einem schwer erkrankten Corona-Patienten aus Nordrhein-Westfalen.

Dauer 2:13 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Corona ist im Land Das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz hat bestätigt: Es gibt den ersten Coronavirus-Fall in Rheinland- Pfalz. In Idar- Oberstein hat die Polizei einen Zug angehalten - auch im Zusammenhang mit Corona. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

Seit Donnerstag letzter Woche weise er Symptome eines grippalen Infektes auf. Derzeit gehe es ihm klinisch aber bis auf ein Kratzen im Hals sehr gut, so der betreuende Oberstarzt Dr. Rainer Volb. Der Soldat muss im Krankenhaus bleiben bis er virusfrei ist. Die Anzahl der Personen, mit denen der Soldat Kontakt hatte, ist bisher unklar. Aus Sicherheitsgründen wurde der Militärflughafen Köln-Wahn vorübergehend geschlossen.

Mögliche Ansteckung beim Karneval?

Laut Bundeswehr hatte sich der Mann von sich aus gemeldet und berichtet, er habe privat mit dem Corona-Patienten aus NRW Karneval gefeiert und erst am Dienstagabend von dessen Erkrankung erfahren. Daraufhin habe er sich am Mittwochfrüh mit seiner Dienststelle in Verbindung gesetzt.

Das weitere Vorgehen ist nach Angaben des Oberstarztes Thomas Harbaum abgestimmt mit den zivilen Gesundheitsbehörden. Alle Kontaktpersonen innerhalb der Bundeswehr würden zurzeit informiert und in Zusammenarbeit mit den zivilen Gesundheitsämtern in häuslicher Umgebung beobachtet. Die Kontaktpersonen müssen ein Tagebuch führen und werden informiert, wie sie sich verhalten müssen, damit eine Ansteckung vermieden wird.

Die Luftwaffe informiert über die weiteren Entwicklungen auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal:

Twitter-Kanal der Luftwaffe Twitter

Dreyer: "Land sehr gut vorbereitet"

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, vor dem Hintergrund der Ausbreitung sei nicht auszuschließen, dass in Rheinland-Pfalz Fälle auftreten. Das Land sei aber mit einem Pandemieplan gut gewappnet.