Kitas in VG Bodenheim droht Notbetreuung wegen Kommunalwahl

In den Kitas der Verbandsgemeinde Bodenheim könnte es nach der Kommunalwahl im Juni einen Tag lang eine Notbetreuung geben. Grund ist, dass die Erzieher und Erzieherinnen voraussichtlich als Wahlhelfer verpflichtet werden.

Seit Oktober sucht die Verbandsgemeinde händeringend nach Menschen, die freiwillig als Wahlhelfer bei der Europa- und Kommunalwahl mitmachen. Doch bislang sei nicht mal die Häflte der benötigten 390 Leute zusammengekommen, sagt VG-Bürgermeister Robert Scheurer. Deshalb müsse man voraussichtlich neben dem VG-eigenen Personal auch Beschäftigte der Ortsgemeinden in die Pflicht nehmen und das seien eben in erster Linie Kita-Mitarbeiter. Wenn die allerdings sonntags arbeiten müssen, haben sie den Montag darauf frei. Dadurch könnte es am Tag nach der Wahl zu einem Engpass kommen. Eine Kita hat bereits reagiert und ihrerseits alle Eltern aufgerufen, sich als Wahlhelfer zu melden. Andernfalls könnte die Kita am Montag nach der Wahl maximal eine Notbetreuung anbieten.