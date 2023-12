Im Sommer ausgebüxt: Auch zweite Kuh von Reifenberg zurück auf der Weide

Seit Juli sorgten zwei freilaufende Kühe in Reifenberg im Kreis Südwestpfalz für Aufregung. Jetzt ist auch das zweite Tier wieder zurück auf der heimischen Weide.

Freiwillig hat die weiß-braune Kuh den Weg nach Hause allerdings nicht gefunden. Am Mittwoch wurde sie nach Angaben eines Jagdpächters auf einem Hof in Contwig eingefangen, etwa zehn Kilometer von dort entfernt, wo sie vor fünf Monaten abgehauen war.

Inzwischen soll die Kuh auch wieder zurück auf dem heimischen Hof sein, wohlauf und gut genährt. Das ist auch kein Wunder, denn das Tier konnte sich in den vergangenen vier Monaten ordentlich an den saftigen Wiesen in der Südwestpfalz satt fressen.

Die zwei Ausreißer-Kühe von Reifenberg sind wieder vereint

Im heimischen Stall trifft die Kuh dann auch wieder auf ihre Artgenossin, mit der sie wochenlang gemeinsam auf Tour war. Sie war bereits im Oktober von einem extra beauftragten Tierfänger geschnappt worden. Nach etlichen Anläufen war es dem Experten gelungen, das Tier mit einer hohen Dosis Betäubungsmittel ruhig zu stellen und dem Besitzer zurück zu bringen.

Kühe seit Sommer im Wald bei Reifenberg unterwegs

Angefangen hatte alles damit, dass die Kühe aus Reifenberg bei einem schweren Sturm Anfang Juli gemeinsam von einer Weide auf der Sickinger Höhe ausgebrochen waren. Anschließend waren die beiden durch den Pfälzerwald gestreunt - und hatten so manchem Wanderer einen Schrecken eingejagt. Eine Frau wäre bei einem Spaziergang beinahe von einer der Kühe gerammt worden, weil sie wohl beim Mittagessen störte.

Bei ihrem Streifzug über die Felder und Wiesen der Region richteten die beiden Tiere teilweise große Schäden an und hinterließen zum Unmut vieler Menschen vielerorts ihren Kuhmist. Nach Angaben des Jagdpächters hat eine Versicherung die Schäden inzwischen beglichen.

Abenteuer rund um Reifenberg - Ausflug mit dritter Kuh

Bei einem ihrer Ausflüge hatten die Kühe eine Artgenossin auf einer anderen Weide besucht. Dieses Tier war dann kurzerhand über den Zaun gesprungen und hatte sich dem Duo für einen kurzen Ausflug angeschlossen. Das belegen Fotos der drei.

Kühe in der Pfalz bringen sich und andere in Gefahr

Was an dieser Stelle spaßig klingen mag, war aber nicht ungefährlich. Zum einen, weil es sich immerhin um gut 600 Kilo schwere Tiere handelt, die über Straßen und durch den Wald spaziert sind. Außerdem wurden die ausgebüxten Kühe einmal ganz in der Nähe eines Landeplatzes für Kleinflugzeuge in Rieschweiler gesichtet.