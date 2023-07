In Ellwangen-Rindelbach lebt ein waschechtes Supermodel. Es wiegt rund 950 Kilogramm und ist auf dem Bauernhof von Josef Hilsenbek zu Hause. Ihr Name: Larissa, die schönste Kuh Deutschlands.

Braun-weiß geflecktes Fell, mit zehn Jahren schon ein bisschen älter, aber immer noch wunderschön: Das ist Larissa aus dem Ostalbkreis, die sich mit dem Titel "schönste Kuh Deutschlands" schmücken darf. Selbstverständlich lebt sie in: Rindelbach.

Kuh ist Siegerin bei der "German Dairy Show"

Bei der "German Dairy Show", bei der in mehreren Kategorien jedes Jahr die schönsten Kühe Deutschlands ausgezeichnet werden, kann Larissa den Titel erringen. Ihren ersten großen Auftritt hat sie beim Hoffest des Jagsttalhofs in Ellwangen-Rindelbach.

Wie ein Model auf dem Laufsteg schreitet Larissa vor den zahlreichen Besuchern über den Hof von Josef Hilsenbek. Der Landwirt ist stolz auf seine "Model-Kuh": "Wenn man schon so lange züchtet und dann klappt sowas, das kommt normal nicht vor", freut sich Hilsenbek.

Larissa aus Ellwangen-Rindelbach ist die schönste Kuh Deutschlands. Den Titel konnte sie bei der German Dairy Show gewinnen. SWR

Auch das Euter spielt eine Rolle

Aber was genau macht Larissa eigentlich zur schönsten Kuh Deutschlands? Unter anderem ihr "Fundament", sprich: wie ihre Beine und Klauen geschaffen sind. Auch wie das Euter geformt ist. Kuh Larissa hat sieben Kälbchen auf die Welt gebracht und konnte dennoch in allen Kategorien gut punkten. Starallüren? Hat sie nicht, findet Josef Hilsenbek. Oder kaum. "Ihr ist das schon ein wenig lästig. Das hat sie nicht so gerne, den Trubel. Die will in Ruhe gelassen werden und für sich sein".

Die Model-Kuh hat schon die ersten Fans

Das frisch gekürte Model hat beim Hoffest in Ellwangen-Rindelbach auch schon die ersten Fans für sich gewinnen können. Michael Schneider aus Hüttlingen ist selbst Landwirt. Ein solcher Titelgewinn sei für eine Kuh im gehobenen Alter eine besondere Ehre. Viele der Besucher finden Larissa aber vor allem eins: wunderschön. Und sind stolz darauf, dass "Miss Germany" direkt vor ihrer Haustüre wohnt.