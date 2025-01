Zwei Verletzte bei Brand im Donnersbergkreis

In einem Mehrfamilienhaus in Lohnsfeld im Donnersbergkreis hat es am Montagnachmittag gebrannt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aus. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern und den Brand löschen können. Die beiden Mieter seien leicht verletzt worden. Ein 72-jähriger Mann erlitt laut Polizei eine Rauchgasvergiftung, seine 66-jährige Frau einen Schock. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wohnung ist nach Brand in Lohnsfeld unbewohnbar "Die Wohnung der Eheleute war in Folge des Schadens unbewohnbar", so die Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.