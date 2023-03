Verletzte bei Bränden in den Kreisen Kaiserslautern und Kusel

Die Feuerwehr war im Westen der Pfalz fast zeitgleich bei mehreren Bränden gefordert. In Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) erlitten zwei Menschen eine Rauchgasvergiftung.

In gleich drei Orten in den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel gab es am Montagabend Alarm. In Niederkirchen war nach Angaben der Polizei im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann und eine Frau hätten dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten und seien zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht worden.

Hoher Sachschaden bei Feuer mit Verletzten im Kreis Kaiserslautern

Die betroffene Wohnung wurde durch das Feuer zerstört, die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 150.000 Euro. Ansonsten sei das Mehrfamilienhaus aber weiter bewohnbar. Warum es in der Dachgeschosswohnung zu brennen anfing, ist noch unklar.

Die Feuerwehr musste im Westen der Pfalz mehrfach löschen. Hier auf dem Dach eines Wohnhauses im Kreis Kusel. Freiwillige Feuerwehr Oberes Glantal

Feuerwehr bei zwei weiteren Bränden im Kreis Kusel im Einsatz

Zur etwa gleichen Zeit wählte außerdem ein Hausbewohner in Waldmohr im Kreis Kusel den Notruf. Hier stellte sich laut Feuerwehr vor Ort schnell heraus, dass lediglich Unrat in einer Abstellkammer brannte. Allerdings sei das Anwesen völlig verraucht gewesen. Die alarmierten Feuerwehren aus Waldmohr, Dunzweiler und Breitenbach hätten das Feuer dann schnell gelöscht, das Haus belüftet und den Schaden alles in allem gering gehalten.

Nächster Alarm wegen Kaminbrand

Noch während des Einsatzes in Waldmohr wurde die Feuerwehr dann schon zum nächsten Brand gerufen: Im wenige Kilometer entfernten Brücken hatte sich im Kamin eines Wohnhauses Feuer entwickelt. Hier gelangten die verständigten Löschtruppen mit einer Drehleiter zu dem bereits völlig zusammengeschmolzenen Kamin auf dem Dach.

Kaminbrand in Brücken: Der Schornstein war beim Eintreffen der Feuerwehr schon zusammengeschmolzen. Freiwillige Feuerwehr Oberes Glantal

Bei den Bränden im Kreis Kusel wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Die jeweilige Schadenshöhe steht hier noch nicht fest.