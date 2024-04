"Oh happy day", "I will follow Him", Gospel-Songs, die viele aus dem Film "Sister Act" kennen. Der vor allem in amerikanischen Kirchen beliebte Gospel ist aber mehr als das.

Nicht nur in Amerika, Dänemark und Schweden ist Gospel mittlerweile angesagt. Auch in Deutschland hat die Musikrichtung, die vor allem aus amerikanischen Gottesdiensten bekannt ist, mittlerweile viele Fans. Die größte Gospel-Veranstaltung ist sicherlich der alle zwei Jahre stattfindende Gospelkirchentag. In der Westpfalz gibt es seit drei Jahren ein regionales Format für den guten Zweck: Westpfalz-Gospel. Der Mitmach-Workshop wird von international bekannten Sängern geleitet.

Gospel für alle: jeder kann mitmachen beim Gospel-Workshop in Kaiserslautern

Internationale Coaches sind auch in diesem Jahr wieder beim Westpfalz-Gospel-Workshop dabei. Gabriel Vealle aus Ghana und Malcolm Chambers aus Schweden bringen wieder mitreißende Songs mit. Afrikanische Klänge wird es ebenso geben, wie gefühlvolle Gospelsongs. Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland sorgen für den richtigen Sound. Geprobt wird am Freitagabend und Samstag im Deutschordensaal in Kaiserslautern. Auch Solo-Gesangsworkshops werden angeboten an diesem Wochenende, hier gibt's Tipps zur Bühnenpräsenz von Solisten, außerdem wird es auch einen Rhythmus-Workshop geben.

"Mitmachen kann wirklich jeder!"

Gospel-Coach Gabriel Vealle aus Ghana bei der Großen Gospelnacht in der Fruchthalle in Kaiserslautern im vergagenenen Jahr (rechts im Bild). Westpfalz-Gospel

Egal ob erfahrener Chorsänger, Bandsänger, Anfänger oder auch solche, die einfach gerne unter der Dusche oder im Auto singen. Beim Gospel geht es nicht um die Perfektion der Musik, sondern die Leidenschaft zur Musik, sagt Vealle. Er freut sich auf die vielen verschiedenen Stimmen aus ganz Deutschland. Wer sich kurzfristig anmelden möchte, findet alle wichtigen Informationen auf der Homepage von Westpfalz-Gospel.

"Große Gospelnacht" am 13. April in der Fruchthalle

Schon am Samstagabend werden die einstudierten Stücke bei der "Großen Gospelnacht" in der Fruchthalle Kaiserslautern auf die Bühne gebracht. Am 13. April um 19:30 Uhr laden Gabriel Vealle und Malcolm Chambers zu einem Konzert ein, bei dem auch das Publikum eingebunden wird, zum Singen, Klatschen und auch Tanzen. Die "Große Gospelnacht" findet in diesem Jahr am 13. April in der Fruchthalle Kaiserslautern statt. Für das Konzert werden unter anderem Werke wie Witness Me (Jacob Collier), Take Me To The Water (Clarence Eggleton), Shackles – Praise You (Mary Mary) und Don’t Cry (Kirk Franklin) erarbeitet.

Eintrittskarten als Fahrkarte im öffentlichen Nahverkehr nutzbar

Karten für die Veranstaltung gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und sind ab 19 Euro zu haben. Unter anderem an der Tourist-Information oder an der Abendkasse. Mit der Eintrittskarte können Gospel-Fans am Veranstaltungstag die öffentlichen Verkehrsmittel bis um 3:00 Uhr nachts kostenlos nutzen. Sie gelten in allen Verkehrsmitteln der DB, also RE, RB und S-Bahnen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN, 2. Klasse).

Soziales Projekt mit großer Unterstützung in der Region

Unterstützt wird Westpfalz-Gospel unter anderem von der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie Kaiserslautern und vom Verbands- und Stadtbürgermeister von Ramstein Ralf Hechler (CDU) und der Bürger-Stiftung "Bündnis für Familien". Der Verein hat sich laut Hechler auf die Fahne geschrieben, bürgerliche und gemeinnützige Engagements zu supporten. Westpfalz-Gospel sei mit den zahlreichen Benefizkonzerten und dem Mitmach-Workshop so etwas. In der Region gehöre amerikanischer Gospel schon längst dazu, nicht nur durch die amerikanischen Mitbürger auf der Airbase. Und genau deshalb sei Gospel in der Westpfalz genau richtig.

Wir würden uns freuen, wenn auch viele amerikanische Mitbürger und Mitbürgerinnen kommen und mitsingen.

Der Verein "Zukunftsregion Westpfalz" hatte das Projekt vor drei Jahren zum Startschuss der Reihe auch finanziell unterstützt. Dank des Supports konnte sich hier eine Veranstaltungsreihe durchsetzen, die es so noch nicht in der Westpfalz gibt, sagt Hechler.

Hohe Spendenbereitschaft bei Benefiz-Konzertwoche

Bereits im Februar war Malcolm Chambers mit Gospelchören auf Benefiztour durch die Westpfalz. Dabei sind mehr als 2.500 Euro Spenden zusammengekommen. Die Gelder gehen in diesem Jahr unter anderem an den Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni e.V. in Rockenhausen und die Bürgerstiftung "Bündnis für Familien" der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Konzerte hatte es unter anderem auf Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben, in Meisenheim und auch in Kaiserslautern gegeben.