In den 50ern wird der Gospel "Stand By Me" immer wieder in schwarzen Gottesdiensten im amerikanischen Süden gesungen. Über viele Jahre wird er gecovert – und wird dabei zum Hit.

Ben E. King hört den Song 1955 und ist bewegt von der Botschaft. Er will den Titel unbedingt mit seiner Band, den Drifters, aufnehmen. Doch der Manager lehnt ab. King ist enttäuscht, aber er behält die Idee im Kopf. Nachdem er sich von den Drifters getrennt hatte, singt er beim populären Songwriter Duo Leiber and Stoller vor. Aus Gottvertrauen wird Freundschaft und Liebe Erst ein paar Pop Songs und dann spontan aus der Erinnerung heraus einige Zeilen von "Stand By Me". "Das passt, den Song machen wir. Wir machen ihn nur zeitgemäßer", heißt es. Stoller findet eine schöne Basslinie zum Beginn und sie machen aus dem Song über Gottvertrauen einen über die Bedeutung von Freundschaft und Liebe. Gospelsong "Stand By Me" wurde ein Hit Nachdem sie fertig sind stellen sie fest: wir haben den Song ganz schön verändert. Es ist jetzt etwas Neues, es ist unser Song und kein Cover eines Gospels. "Stand By Me" wird ein riesen Hit und das immer wieder. Er wird in Filmen und Serien verwendet, viele Künstler haben ihn gecovert. Eine sehr berührende Version ist noch recht frisch aus dem Jahr 2015: Tracy Chapman singt den Titel spontan und live, nur mit Gitarre in einer US-Amerikanischen Late Night Show. Inzwischen hat sich die Singer-Songwriterin und Gitarristin längst in der Musikszene etabliert. Am 30. März 2024 feiert Tracy Chapman ihren 60. Geburtstag.