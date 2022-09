Aktion "Heimatshoppen" im Westen der Pfalz

Die Einzelhändler in den Innenstädten in der Westpfalz kämpfen seit Jahren gegen Kundenschwund. Helfen soll dabei eine Aktion der IHK Pfalz an diesem Wochenende.

Viele Menschen bestellen mittlerweile ihre Waren im Internet - der Einzelhändler um die Ecke bleibt deshalb oft auf der Strecke. Mit der Aktion "Heimatshoppen" will die Industrie- und Handelskammer der Pfalz (IHK) erreichen, dass wieder mehr Menschen in die Innenstädte kommen. Sie soll "die Regionalität und den Zusammenhalt vor Ort" unterstützen. Es gehe darum, den derzeitigen Prozess auch als Chance zu begreifen. "Die Innenstadt der Zukunft geht jeden etwas an", heißt es in einer Pressemitteilung.

Zahlreiche Aktionen in den Innenstädten der Westpfalz

Deshalb gibt es bei den Aktionstagen an diesem Wochenende auch zahlreiche Veranstaltungen in den Innenstädten. In Bruchmühlbach-Miesau zum Beispiel stellen sich Geschäfte, Künstler und Kulturschaffende am Sonntag in der Innenstadt vor. Schon am Samstag soll die Innenstadt von Winnweiler die "kleinste Fußgängerzone der Welt" werden.

Insgesamt machen bei der Aktion nach Angaben der IHK in der gesamten Pfalz rund 800 Unternehmen in 26 Städten und Gemeinden mit.