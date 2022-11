Weitere Warnstreiks der IG Metall im Westen der Pfalz

Auch in dieser Woche gehen die Warnstreiks der IG Metall in der Westpfalz weiter. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn.

Am Montag waren unter anderem die Beschäftigten von Bito-Lagertechnik in Lauterecken, John Deere in Zweibrücken, Gienanth in Eisenberg und Adient in Rockenhausen zum Warnstreik aufgerufen. Schon am Morgen gab es vor den Werkstoren Kundgebungen.

IG Metall und Arbeitgeber noch weit auseinander

Die IG Metall fordert in den laufenden Tarifverhandlungen acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben bislang nur eine zeitlich begrenzte, monatliche Zusatzzahlung von 100 Euro in Aussicht gestellt.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Beschäftigten in mehreren westpfälzischen Betrieben kurzzeitig die Arbeit niedergelegt. So waren zum Beispiel Pfaff, John Deere, Opel, General Dynamics und Bürstlein-Guss betroffen. Für den weiteren Verlauf der Woche hat die Gewerkschaft weitere Aktionen angekündigt.