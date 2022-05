Unbekannte sind am Wochenende in Spesbach im Kreis Kaiserslautern in ein Firmengelände eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stiegen die Täter über einen Zaun und stahlen aus den abgestellten Fahrzeugen Werkzeug im Wert von mindestens zehntausend Euro. Die Tat sei in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert. Die Polizei sucht Zeugen, die im Gewerbegebiet von Spesbach etwas Verdächtiges bemerkt haben.