Straße zwischen Sembach und Mehlingen voll gesperrt

per Mail teilen

Wer ab heute mit dem Auto im Bereich Sembach unterwegs sein wird, muss möglicherweise mehr Zeit einplanen. Die Strecke zwischen Sembach und Mehlingen wird für Wochen gesperrt.

Von der Sperrung ist nicht nicht nur die L382 zwischen Mehlingen und dem "Baalborner Kreuz" betroffen, sondern auch die L401. Sechs Wochen lang sollen die Bauarbeiten insgesamt dauern. Grund für die Sperrungen sind Asphaltarbeiten.

Autofahrer müssen sich auf mehrere Baustellen einstellen

Die Sanierungsarbeiten werden in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Ab Montag geht es mit der L382 los. Sie ist dann zwischen Mehlingen und dem "Baalborner Kreuz" voll gesperrt. Die L401 wird am Montag laut LBM nur teilweise gesperrt und zwar zwischen Sembach und dem "Baalborner Kreuz". Der Verkehr soll hier aber rollen. Im zweiten Bauabschnitt wird dann die L401 zwischen der Zufahrt Mehlingen und Baalborn voll gesperrt. Später dann die Strecke zwischen Baalborn und Sembach.

Umleitung zwischen Sembach und Mehlingen eingerichtet

Über die gesamte Dauer der Bauarbeiten wird eine Umleitung ausgeschildert. Sie führt ab Mehlingen über die L382 nach Enkenbach-Alsenborn, von dort auf die B48 in Fahrtrichtung Münchweiler an der Alsenz und dann über die L393 in Richtung Sembach.