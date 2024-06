Mann aus Kuselbach gerettet

per Mail teilen

Die Feuerwehr hat gestern Abend im Kreis Kusel eine Person gerettet. Sie war in den Kuselbach in Altenglan gestürzt und hatte sich verletzt.

"Wasserrettung aus Fließgewässer" – so wurden am Donnerstagabend unter anderem die Feuerwehr Altenglan, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, die Taucherstaffel des Landes sowie Rettungsdienste und Rettungshubschrauber alarmiert. Die Leitstelle ging davon aus, dass eine nicht-bekannte Anzahl von Menschen in den Kuselbach gestürzt sei.

Unklare Angaben lösten Verwirrung aus

Offenbar hatte die Leitstelle uneindeutige Angaben bekommen, denn am Ende fand der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur nur einen einzigen Mann im Kuselbach. Der war nach Angaben der Feuerwehr rund fünf Meter tief in den Bach gestürzt. Dabei hatte er sich verletzt und war nicht mehr in der Lage, sich selbst zu helfen.

Neben der Feuerwehr waren verschiedenen Notärzte und Sanitäter sowie die Taucherstaffel des Landes im Einsatz. Am Ende konnte die Feuerwehr die verletzte Person aus dem Kuselbach retten. Benjamin Martin, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

Feuerwehr Altenglan holte Person aus Kuselbach

Ein Notfallsanitäter und die Feuerwehrleute aus Altenglan haben den Verletzten letztlich aus dem Kuselbach gerettet. Warum der Mann in den Bach gestürzt ist, ist derzeit unklar. Der Einsatz hat etwa eine Stunde gedauert.