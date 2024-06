Kaiserslautern: Seitliches Teilstück der Merkurstraße am Wochenende gesperrt

per Mail teilen

Die Zufahrt zum Globusmarkt in Kaiserslautern wird saniert. Daher ist die Straße ab Samstag um 15:30 Uhr gesperrt.

Nach Angaben der Stadt Kaiserslautern wird die Asphaltdecke der Straße zum Globusmarkt und zur Tankstelle erneuert. Das passiert in zwei Bauabschnitten an diesem und am nächsten Wochenende.

Globuszufahrt in Kaiserslautern das ganze Wochenende gesperrt

Die Bauarbeiten beginnen am Samstag, den 15. Juni. Daher schließt der Globusmarkt der Stadt zufolge bereits um 15 Uhr, die Straße wird ab 15:30 Uhr gesperrt. Saniert wird das gesamte Wochenende. Ab Montag um 6 Uhr in der Früh wird die Straße dann wieder für den Verkehr freigegeben.

Auch am nächsten Wochenende Einschränkungen für Kunden und Autofahrer

Auch am 22. Juni wird die Straße zum Globus wieder gesperrt. Allerdings ist der Supermarkt dann über die Zufahrt des nahegelegenen Gartencenters möglich. Lediglich die Tankstelle kann auch am Wochenende vom 22. und 23. Juni nicht erreicht werden.

An beiden Wochenenden sind nach Angaben der Stadt Umleitungen für Autofahrer ausgeschildert.