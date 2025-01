Sternsingen trotz Sängerschwund

Mehr als 50 Sternsinger bringen seit Tagen in der Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler am Donnersberg den Segen in die Häuser und sammeln Spenden für Kinder in Not. Um alle Menschen zu erreichen, müssten es aber noch mehr Sternsinger sein. Wie Gemeindereferentin Sabine Fehrenbach sagt, ist es aber gar nicht mehr so einfach, Aktive zu finden.

In der Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler haben deswegen zum Teil Erwachsene als Sternsinger ausgeholfen. Andere haben den Segen - ein Aufkleber - mit der Post bekommen. Sie können dann online spenden.