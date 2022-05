Startschuss für Aktion "Stadtradeln"

In Zweibrücken beginnt am Sonntag wieder die Aktion Stadtradeln zugunsten des Klimas.

Die Stadt lädt an 21 aufeinanderfolgenden Tagen alle Teilnehmenden aus Zweibrücken dazu ein, ihre Wege zur Arbeit, der Schule oder zu Freunden CO2-frei mit dem Rad zurückzulegen. Die geradelten Kilometer können online oder per App erfasst werden. Jedes eingesendete Foto mit sich und dem Fahrrad in typisch Zweibrücker Kulisse nimmt automatisch an einem Foto-Wettbewerb teil. Das schönste Foto soll im kommenden Jahr als Werbefoto für die STADTRADEL-Kampagne verwendet werden.