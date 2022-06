Stadtrat debattiert über Ärztemangel

Der Ärztemangel in der Südwestpfalz ist am Montag Thema im Stadtrat Pirmasens. Unter anderem geht es um die Personalsituation in den Krankenhäusern der Region. Auf der Tagesordnung steht außerdem ein Sachstandsbericht, was bisher durch das „HALLODOC!“-Projekt erreicht wurde. Mit dem Projekt versuchen die Verantwortlichen seit einem Jahr, junge Ärzte für Kliniken und Praxen in der Südwestpfalz zu gewinnen. Im Stadtrat soll heute auch das neue Bridge-Programm vorgestellt werden, das im Januar startet. Dadurch sollen zugewanderte Ärzte für eine Anstellung oder Selbstständigkeit in der Region vorbereitet werden.