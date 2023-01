Spurensuche an gesprengtem Geldautomaten

per Mail teilen

Die Polizei fahndet noch immer nach Geldautomatensprenger im Kreis Kusel. Nach Polizeiangaben haben in der Nacht Unbekannte in einem Supermarkt in Schönenberg-Kübelberg einen Geldautomaten gesprengt. Um 2:15 hatten Zeugen die Polizei verständigt. Sie hätten ein silbergraues Auto davonfahren sehen. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Vor Ort laufen derzeit noch die Ermittlungen.