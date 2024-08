Eine Erleichterung für Kunden der Sparkasse Südwestpfalz ist in Sicht: In einigen Filialen kann bald wieder Geld abgehoben werden. Das ging lange Zeit nicht, weil Geldautomaten gesprengt wurden.

Nachdem mehrere Automaten der Sparkasse Südwestpfalz stillgelegt wurden, können ihre Kunden bald aufatmen. Bargeld kann bald wieder in den Filialen in Bundenthal, Vinningen und Hornbach abgehoben werden. Bis spätestens Ende dieses Jahres will die Sparkasse Südwestpfalz dort wieder Geldautomaten aufstellen.

Geldautomaten der Sparkasse Südwestpfalz sollen besser geschützt werden

Wann genau, ist nach Angaben einer Sprecherin noch nicht klar. Nachdem in der Vergangenheit mehrere Automaten in der Südwestpfalz gesprengt wurden, werden die neuen voraussichtlich besser geschützt - wie zum Beispiel mit Rolltoren am Eingang. Bis dahin können Kundinnen und Kunden in Bundenthal und Hornbach einmal die Woche Bargeld in einer mobilen Filiale bekommen. Die hält dort jeweils immer mittwochs und freitags. In Vinningen kann die Sparkassen-Kundschaft kostenlos Geld bei der VR-Bank abheben.

Geldautomaten wurden in der Südwestpfalz zuletzt oft gesprengt

Immer wieder werden - vor allem im Kreis Südwestpfalz - Geldautomaten aufgebrochen oder gesprengt. Davon sind nicht nur Automaten der Sparkasse, sondern auch von der VR Bank betroffen.