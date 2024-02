"In der Mensa regnet es rein" - auch Studenten und Universität Kaiserslautern beklagen Gebäude-Zustand

Der Landesrechnungshof hat den Zustand der Gebäude auf dem Campus der Uni in Kaiserslautern scharf kritisiert. Auch die Studenten klagen. Die Uni selbst stimmt der Kritik zu - und fordert Hilfe vom Land.

Nicht oder schlecht gedämmte Außenwände, undichte und marode Fenster, Mängel am Brandschutz - das ist nur ein Teil der langen Liste, die der Landesrechnungshof in der vergangenen Woche in seinem Jahresbericht veröffentlicht hat. In den letzten Jahren sei zwar in die Gebäude der Uni investiert worden, aber für ihr Alter viel zu wenig.

Teilweise können die Fenster nicht mehr fest verschlossen werden und sind mit Panzertape befestigt.

Studenten in Kaiserslautern kritisieren Zustand der Gebäude

Die Kritik des Landesrechnungshofes können die Studenten an der RPTU Kaiserslautern-Landau bestätigen. Unter einem Instagram-Post von @wirsindlautern schrieb beispielsweise ein User, dass es im Bau 1 auf dem Campus in Kaiserslautern teilweise sehr große Fenster gebe.

"Teilweise können die Fenster nicht mehr fest verschlossen werden und sind mit Panzertape befestigt. Dieses ist aber auch schon etwas älter und klebt nicht mehr." Deshalb würden die Fenster oft einige Zentimeter offen stehen, selbst bei Minus zehn Grad.

"In der Mensa regnet es rein", "Die Lampen der Uni flackern teilweise nachts extrem" und "Dachschäden, Notausgangstüren in der Mensa verschlossen, Boden teilweise aufgerissen" - solche und weitere Mängel haben die Studentinnen und Studenten via Privatnachricht an @wirsindlautern geschickt.

Der Instagram-Kanal @wirsindlautern Der Kanal ist ein sogenannter Vor-Ort-Kanal von DASDING, dem Jugendformat des SWR. Bei @wirsindlautern berichten unsere jungen Redakteurinnen und Redakteure regelmäßig über alles, was die jungen Menschen in Kaiserslautern und der Umgebung bewegt, von 16 bis 30 Jahren.

Unileitung fordert mehr Geld vom Land RLP

Für die Verantwortlichen der RPTU ist das alles aber nichts Neues. "Wir sehen uns an unserem Campus in Kaiserslautern seit Jahren einem steigenden Sanierungs- und entsprechendem Investitionsbedarf für die Liegenschaften und die technischen Anlagen gegenüber", heißt es von der Universitätsleitung. "Studium, Lehre und Forschung laufen derzeit an der RPTU auf hohem Niveau. Damit dies auch in Zukunft so bleiben kann, benötigen wir für die baulich-technische Infrastruktur dringend die Unterstützung vom Land."

Die Landesregierung müsse in ihrem Haushalt noch mehr finanzielle Mittel für die Uni in Kaiserslautern bereitstellen. Seit Jahren würde sie darauf hinweisen, dass ihr das zur Verfügung stehende Geld nicht ausreiche, um den Campus ausreichend zu sanieren.

Uni in KL: Baumängel an Universitäten ein landesweites Problem

Zwar sei in den vergangenen Jahren in die Kühlwasserversorgung und in ein Blockheizkraftwerk investiert worden, es werde aber - so die Unileitung weiter - "noch viele weitere Maßnahmen brauchen, um die Gebäude baulich, technisch und insbesondere energetisch zukunftsfähig aufzustellen".

Das bauliche Problem ist aus Sicht der Universitätsleitung aber nicht nur eines, das den Campus in Kaiserslautern allein betrifft. In den vergangenen 30 Jahren habe das Land zu wenig in die Wissenschaftsinfrastruktur investiert. "Unserer Meinung nach bedarf es daher für Rheinland-Pfalz insgesamt einer umfassenden Hochschulbaustrategie." Eine solche schlägt auch der Landesrechungshof vor.