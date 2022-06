per Mail teilen

Am Freitag um 18 Uhr beginnt das Deutsch-amerikanische Freundschaftsfest in Ramstein-Miesenbach. Bis Sonntagnachmittag erwartet die Gäste auf dem John-F.-Kennedy-Platz ein vielfältiges Programm. Das musikalische Angebot reicht von Pop bis Soul und wird von einer Band des US-Militärs eröffnet. Für Kinder wird am Sonntag eine Hüpfburg aufgebaut. Das Fest dient dem Austausch der beiden Nationen und musste wegen der Pandemie die vergangenen zwei Jahre pausieren.