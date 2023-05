per Mail teilen

Der Frühling lockt immer mehr Motorradfahrer auf die Straßen. Deshalb hat die Polizei im Westen der Pfalz eine große Kontrolle durchgeführt - mit einem ordentlichen Ausreißer.

Beamte des Polizeipräsidiums Westpfalz haben sich nahe einer Jugendherberge positioniert. Und dort rast im Bereich der Ortsgemeinde Hochspeyer plötzlich ein Motorradfahrer an ihnen vorbei - mit 110 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer, also mehr als doppelt so schnell.

Für den Temposünder bedeutet das: Führerschein vorerst weg, zwei Punkte in Flensburg und mehr als 500 Euro Strafe.

Polizei: absoluter Negativrekord bei Motorrad-Kontrolle

Im Rahmen ihrer "Kontrollwoche Motorradsicherheit" war das laut Polizei der absolute Negativrekord. Aber auch zwei weiterer Motorradfahrer bekamen demnach ein Fahrverbot aufgebrummt, weil sie viel zu schnell unterwegs waren. Einen erwischten die Beamten ebenfalls auf der B48 bei Hochspeyer, den anderen nahe Waldleiningen.

Bei Kontrollen in Höhe der Jugendherberge in Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) waren gleich zwei Motorradfahrer viel zu schnell - sie sind laut Polizei vorerst ihren Führerschein los. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Viele Fahrer laut Polizei bei Waldleinigen zu schnell

Bei Waldleiningen waren es letztlich auch die meisten Fahrzeuge, die der Polizei bei ihrer Kontrollwoche negativ auffielen. Insgesamt hätten hier in wenigen Stunden mehr als 40 Verkehrsteilnehmer das Tempolimit überschritten, davon elf Motorradfahrer.

"Die Kontrollwoche in der Westpfalz war von schlechtem Wetter geprägt. Einige der geplanten Kontrollen mussten buchstäblich ins (Regen-)Wasser fallen."

Weitere Kontrolle von Motorradfahrern geplant

Weitere Kontrollen in der Westpfalz brachten dagegen kaum Verstöße zutage - das allerdings, weil es regnete und schlichtweg fast niemand mit dem Motorrad unterwegs war. Das Polizeipräsidum in Kaiserslautern hat deshalb angekündigt, auch in den kommenden Wochen insbesondere Motorradfahrer zu kontrollieren.

Polizei Kaiserslautern: Zu hohes Tempo oft Grund für tödliche Unfälle

Denn der Titel der Aktionswoche "Motorradsicherheit" sei eben Programm: Bei schönem Wetter seien leider vermehrt Motorradfahrer in Unfälle verwickelt. Erst am zurückliegenden Wochenende waren in der Westpfalz auch zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Damit sind es im Mai bislang schon drei tödliche Motorradunfälle in der Region. Außerdem wurden seit Monatsbeginn fünf Motorradfahrer schwer und acht weitere leicht verletzt.