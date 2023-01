Das erwartet die Besucher bei den Fototagen Pirmasens

Die Pirmasenser Fototage sind seit vielen Jahren eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt. In diesem Jahr gibt es neben spektakulären Eindrücken aus aller Welt auch einiges aus der Pfalz zu sehen.

Die Fototage finden in diesem Jahr in etwas kompakterer Form über drei Tage (27.-29. Januar) statt - vor Corona war die Ausstellung teilweise über mehrere Wochen zu sehen. Zentrale Anlaufstelle der Fototage ist das Forum Alte Post. Dort sind etwa 80 der 210 ausgestellten Fotos zu sehen. Der Rest verteilt sich auf zwei Banken und das Atrium des Rheinberger, einer ehemaligen Schuhfabrik.

Die Schönheit von Tier und Natur stehen im Mittelpunkt der Fototage. SWR

Fototage Pirmasens: Vorträge und Kurzfilme zu Tier- und Naturfotografie

Die Pirmasenser Fototage beginnen am Freitagabend mit einer Gala im Forum Alte Post. Anschließend wird die aus Kaiserslautern stammende Expeditionsfotografin und Filmemacherin Ulla Lohmann sowohl einen Vortrag halten als auch eine Multimediashow zu den Bergen Europas zeigen. Lohmann arbeitet unter anderem für die BBC, National Geographic, Geo und Arte. Besonders fasziniert ist die Fotografin von Vulkanen.

Am Samstag gibt es dann ganz unterschiedliche Multimediavorträge. Unter anderem wird es in die Antarktis gehen, in die Bretagne und nach Madagaskar.

"Best of Pfalz" bei den Pirmasenser Fototagen

Am Sonntag steht dann die Pfalz im Mittelpunkt: Kurzfilme und Vorträge zu Burgen und Sagen in der Pfalz werden am Abend ergänzt durch ein "Best of Pfalz". Nachwuchsfotografen aus der Region zeigen ihre Fotos in einer gemeinsamen großen Multimediashow. Tickets für die "Fototage Kompakt" in Pirmasens gibt es per Mail oder auch direkt beim Forum Alte Post.