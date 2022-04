Ulla Lohmann ist Vulkanforscherin und Dokumentarfilmerin. Sie ist fasziniert von der wunderschönen und manchmal tödlichen Naturgewalt.

Erste Frau in einem aktiven Vulkan

»Wir waren schon 500 Meter tief drin. Da kam ein Hitzeschwall aus der 1200 Grad heißen Lava und hat uns fast das Gesicht verbrannt.«

Das berichtet Vulkanforscherin Ulla Lohmann. Sie ist die erste Frau, die sich in einen aktiven Vulkankrater abgeseilt hat. Die Leidenschaft für Vulkane entwickelte sie als achtjähriges Mädchen, als ihr Vater sie zum Vesuv mitnahm. Für Lohmann steht fest: sie muss Vulkanforscherin werden. Aber die Ausgangslage ist schlecht: Nach einem Streit begeht ihr Vater Selbstmord. Lohmann schlägt sich als Außenseiterin durch.

Weltreise zum Vulkan Benbow auf Vanuatu

Sie gewinnt einen Wettbewerb bei Jugend forscht und unternimmt eine Weltreise. In deren Verlauf heuert Lohmann als Schiffsköchin an und blickt in der Südsee auf Vanuatu das erste Mal in den Krater des aktiven Vulkans Benbow.

Hier beginnt Lohmanns besondere Beziehung zu den Menschen in Vanuatu, dem Vulkan Benbow und ihr Weg als Dokumentarfilmerin, Expeditionsleiterin und Mitglied des Explorers Club - eine Vereinigung legendärer Eroberer und Entdecker wie Sir Edmund Hillary, Roald Amundsen oder Reinhold Messner. Ziel der Vereinigung ist es, weiße Flecken auf der Landkarte mit Farbe zu füllen.

Über ihre Abenteuer, den Schutz der Natur und die Faszination der Vulkane berichtet Ulla Lohmann in SWR1 Leute.