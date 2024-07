Nach dubiosen Vorfällen: Landesregierung will in Otterberg unterstützen

Die Landesregierung hat sich in die Vorfälle von Otterberg eingeschaltet - und den betroffenen Förstern ihre Unterstützung zugesagt. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zu weiteren Vorfällen.

Am Montag war Erwin Manz (Grüne) zu Besuch bei einer eigens anberaumten Versammlung im Forstamt Otterberg. Ministerin Katrin Eder (Grüne) war dabei per Video zugeschaltet. Beide sicherten den Forstleuten ihre volle Unterstützung zu. Man nehme die Vorfälle extrem ernst und werde dafür sorgen, dass sie auf höchster politischer Ebene weiterverfolgt werden.

Hochsitze in Otterberg beschädigt

Inzwischen wurde bekannt, dass zwischen dem 13. und 15. Dezember im Otterberger Forstrevier sieben Hochsitze beschädigt beziehungsweise zerstört wurden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass sie mit einem Fahrzeug umgedrückt wurden - möglicherweise einem Schlepper. Der Schaden liegt bei rund 4.500 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges gesehen haben. Ob ein Zusammenhang zu anderen Vorfällen in Otterberg besteht, steht noch nicht fest.

In der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche waren in Otterberg drei Autos in Flammen aufgegangen - die Polizei geht vorerst von Brandstiftung aus, die Ermittlungen laufen noch. Eines der Autos gehörte einem Försterehepaar, dass in der Vergangenheit mehrmals Opfer von Bedrohungen geworden war.

Ehepaar und Stadträtin in Otterberg bedroht

Das Ehepaar und eine Stadträtin von Otterberg hatten in der Vergangenheit diverse Vorfälle rund um illegale Erdarbeiten in der Region angeprangert. Zum Beispiel sei mehrfach Bauschutt abgeladen worden, wo er nicht hingehöre. Auch das Auto der Stadträtin war in Flammen aufgegangen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bedrohungen und den Bränden besteht, steht ebenfalls noch nicht fest. Auch ein ehemaliger Ortsvorsteher eines Ortsteils von Otterberg sei mehrfach bedroht worden und trat Anfang dieses Jahres schließlich von seinem Amt zurück.