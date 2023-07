per Mail teilen

Der Otterberger Ortsteil Drehenthalerhof hat einen neuen Ortsvorsteher. Vorausgegangen waren Drohungen, Angriffe, Beleidigungen - und ein jahrelanger Streit.

Am Sonntag hatte Erwin Carra (SPD) die Wahl zum Ortsvorsteher am Drehenthalerhof deutlich gegen zwei Mitbewerber gewonnen. Der 64-Jährige erhielt fast 85 Prozent der Stimmen. Er tritt damit die Nachfolge von Martin Klußmeier (SPD) an, der zu Beginn des Jahres zurück getreten war.

Klußmeier war von Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen worden und hatte kurze Zeit später einen Drohbrief erhalten. Im Fall des Angriffs mit dem Reizgas ermittelt die Polizei, hat aber bisher noch keine Spur vom Täter. Der Vorgang liegt bei der Staatsanwaltschaft.

Klagen, Rücktritte, Streit am Drehenthalerhof bei Otterberg

Kurz nach dem Rücktritt von Klußmeier hatte aus Solidarität der komplette Ortsbeirat seine Ämter niedergelegt. In dem Ort schwelt seit Jahren ein Konflikt zwischen der Bevölkerung und einem Bauunternehmer. Im März hatten mehrere Bewohner Anzeigen gegen den Unternehmer erstattet, die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte daraufhin eine Sammelklage eingereicht. Dem Mann wurde unter anderem Körperverletzung, Drohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Das Amtsgericht Kaiserslautern hatte den Mann im Juni deswegen zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Neuer Ortsvorsteher am Drehenthalerhof will "die Wogen glätten"

Der neue Ortsvorsteher Erwin Carra sagte nach seiner Wahl, es gehe ihm jetzt darum, im Ort die Wogen zu glätten. Mit dem Wahlergebnis hätten die Bewohner von Drehenthalerhof ein klares Zeichen gegen den Einfluss des Bauunternehmers gesetzt. Carra rechnet nicht damit, dass die Ausführung des Amtes für ihn schwierig wird.