Zweibrücker OB Wosnitza zu Tadano-Protest in Mainz

Mitarbeitende des Zweibrücker Kranbauers Tadano werden heute vor der Staatskanzlei in Mainz demonstrieren.

Sie wollen damit auf ihre Situation aufmerksam machen. Die Mitarbeitenden befinden sich seit der vergangenen Woche im Dauerstreik, weil die Geschäftsführung eines der beiden Werke in Zweibrücken schließen will. 300 Arbeitsplätze stehen bei dem Kranbauer auf der Kippe. Nachdem die Gespräche zwischen Betriebsrat und Tadano-Geschäftsführung zuletzt gescheitert waren, appeliert der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) an die Geschäftsführung, die Gespräche wieder aufzunehmen.