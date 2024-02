Mann soll Stieftochter im Kreis Kaiserslautern missbraucht haben

Die Polizei hat einen 44-Jährigen in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, seine Stieftochter sexuell missbraucht zu haben.

Nach Angaben der Polizei wird der Mann verdächtigt, die mittlerweile jugendliche Stieftochter seit längerer Zeit mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Nach Vernehmungen von Zeugen haben Polizei und Staatsanwaltschaft Zweibrücken den Mann vorläufig festgenommen.

Der 44-Jährige sei am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt worden. Dieser habe aufgrund von Fluchtgefahr die Untersuchungshaft angeordnet. Der Verdächtige habe die Tat "pauschal bestritten und keine weiteren Angaben gemacht", so die Polizei. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wohl kein Zusammenhang mit Kinderansprechern

Die Polizei teilt zudem mit, dass die Tat nach derzeitigem Ermittlungsstand in keinem Zusammenhang mit anderen Fällen in Landstuhl und Ramstein-Miesenbach stehe. Dort hatten zuletzt Unbekannte wieder mehrere Kinder angesprochen. Der Polizei in Kaiserslautern wurden so vergangene Woche drei Fälle gemeldet, in denen Kinder an Schulen in Landstuhl und Ramstein-Miesenbach angesprochen wurden.

In allen Fällen hätten die Kinder richtig reagiert und seien geflüchtet oder hätten sich Hilfe gesucht. Auch hier dauern die Ermittlungen laut Polizei an.