"Story on Stage"-Preis 2022 der Kindernothilfe

Die Finalisten für den Medienpreis der Kindernothilfe 2022 stehen fest. Platz 2 geht an Silvia Plahl für ihren Hörfunk-Beitrag "Kinderschutz – Signale der Gewalt erkennen".

Die Preisverleihung findet am 21. Oktober 2022 in Berlin unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender statt.



Die Entscheidung über den "Story on Stage"-Preis traf das Kuratorium, bestehend aus NDR-Fernseh-Chefredakteur Andreas Cichowicz, Journalist Hans Leyendecker, Kindernothilfe-Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann sowie Natalia Wörner, Schauspielerin und Botschafterin der Kindernothilfe.