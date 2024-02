In Landstuhl und Ramstein-Miesenbach haben Unbekannte wieder mehrere Kinder angesprochen. Die haben nach Angaben der Polizei richtig reagiert. Es sind nicht die ersten Fälle in der Gegend.

Der Polizei in Kaiserslautern wurden am Mittwoch drei Fälle gemeldet, in denen Kinder an Schulen in Landstuhl und Ramstein-Miesenbach angesprochen wurden. In allen Fällen hätten die Kinder richtig reagiert und seien geflüchtet oder hätten sich Hilfe gesucht. Die Schulen haben die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern über die Vorfälle informiert und sensibilisiert.

Hatten Kinderansprecher von Ramstein und Landstuhl böse Absichten?

Die Polizei hat nach eigenen Angaben direkt Kontakt mit den betroffenen Kindern, Eltern und Schulen aufgenommen. In Landstuhl hat sie die Präsenz erhöht. Die Kripo ermittelt und überprüft auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den gemeldeten Vorfällen gibt und ob die Ansprecher wirklich böse Absichten hatten.

Nicht die einzigen Vorfälle im Kreis Kaiserslautern

Kurz vor Weihnachten waren in Ramstein-Miesenbach, aber auch in Bann im Kreis Kaiserslautern Kinderansprecher unterwegs. Ob es zu diesen Fällen eine Verbindung gibt, ist nicht bekannt.

Wer Hinweise zu den aktuellen oder zu den älteren Fällen geben kann, soll sich bei der Polizei unter 0631 369 2620 melden.