In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gibt es nun auch die landesweite Ehrenamtskarte. Eine entsprechende Vereinbarung hatten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bürgermeister Stefan Spitzer am Dienstag in Kusel unterzeichnet.

Für die Ministerpräsidentin ist die Ehrenamtskarte eine wichtige Anerkennung, die gut angenommen wird.