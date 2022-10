Zwangspause beendet: "Endlich wieder Lautrer Oktober-Kerwe!"

Auf dem Messeplatz in Kaiserslautern wird wieder gefeiert. Die Corona-Zwangspause ist beendet und die Lautrer Oktoberkerwe lockt mit vielen Attraktionen.

Euphorische Stimmung in Kaiserslautern, das zumindest vermittelt die Mitteilung der Stadt: "Rasante und turbulente Fahrgeschäfte, saftige Hähnchen und süße Schaumküsse, nette Menschen und jede Menge Abwechslung bei hoffentlich bestem Herbstwetter - das kann nur die Oktoberkerwe sein", heißt es darin wörtlich.

Elf Tage "Lautrer Kerwe" auf dem Messeplatz

Gefeiert wird vom 14. bis zum 24. Oktober auf dem Messeplatz, nachdem die Oktoberkerwe hier zwei Jahre wegen Corona pausieren musste. Beschränkungen gibt es nun keine mehr, stattdessen laut Stadt ein großes Angebot an Fahrgeschäften, Gastronomie- und Marktständen. Sowohl junge Besucher, als auch ältere kämen auf ihre Kosten.

Stichwort Groß und Klein: Fester Bestandteil der Oktoberkerwe ist nach Angaben der Stadtverwaltung wieder ein Familientag. Am 19. Oktober kosten die Vergnügungsangebote auf dem Messeplatz nur den halben Preis.

Stadt Kaiserslautern: Feuerwerk als Dankeschön zum Abschluss

Geöffnet hat die "Lautrer Kerwe" abends bis 22 Uhr, an beiden Samstagen sowie dem Eröffnungstag bis 23 Uhr. Zum Abschluss am 24. Oktober ist außerdem ein Feuerwerk geplant. Dieses solle der krönende Abschluss nach elf Tagen Volksfestfieber sein, so die Stadt, und außerdem ein Dankeschön an alle Mitwirkenden und Besucher.