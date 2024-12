Blog: Tierrettung bei Kaiserslautern: Silvester ist Stress für Tiere, Feuerwerk: Verkauf und Kontrollen starten in der Pfalz, FCK verlässt X

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

10:13 Uhr ++ Beratung für Familien mit kleinem Einkommen in Pirmasens ++ Welche finanzielle Unterstützung gibt es für Familien mit kleinem Einkommen? Darüber können sich Betroffene in Pirmasens im Januar wieder bei einer Sprechstunde informieren. Es geht zum Beispiel um Wohngeld oder Zuschüsse für Schulmaterialien. Das Beratungsangebot ist kostenlos und wird regelmäßig von der Stadt und vom Netzwerk "Pakt für Pirmasens" organisiert. Der erste Termin im neuen Jahr findet am 9. Januar statt (16 bis 18 Uhr) - und zwar im Koordinierungsbüro des "Pakt für Pirmasens" im Winzler Viertel. Wer sich für eine Beratung interessiert, kann vorab einen Termin vereinbaren oder spontan hingehen. Dann muss man allerdings mit Wartezeiten rechnen.

8:37 Uhr ++ Wetter: Auch heute sonnig, ab morgen grau und trüb ++ Heute lösen sich die meisten Nebelfelder bis zur Mittagszeit auf, örtlich bleibt es längere Zeit trüb, sonst scheint in der Nord- und Westpfalz die Sonne. Die Temperaturen erreichen zwischen null Grad bei zähem Nebel und plus 5 Grad mit Sonne auf den Höhen im Pfälzerwald. Wind weht kaum. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Montag meist trüb durch Nebel oder Wolken. Vereinzelt gibt es Nieselregen mit anfänglicher Glättegefahr. Die Temperaturen bleiben unverändert.

8:06 Uhr ++ Land fördert Bauarbeiten in Zweibrücken und Winnweiler ++ Das Land fördert immer wieder Bauarbeiten in Städten und Dörfern - auch bei uns in der Westpfalz. Die Stadt Zweibrücken darf sich zum Beispiel über mehr als 230.000 Euro freuen. Das Geld fließt laut Land in die beiden Wohngebiete "An der Steinhauser Straße" und "Entlang des Hornbachs/Breitwiesen". Dort soll unter anderem ein Spielplatz saniert und die Lebensqualität verbessert werden. Wie das genau aussehen wird, hat das Land nicht mitgeteilt. Dafür aber, dass in Winnweiler im Donnersbergkreis der Parkplatz unter der Alsenz-Brücke erneuert werden soll. Die Holzbrücke, die darüber liegt, soll außerdem saniert und verstärkt werden. Das Land fördert diese beiden Bauarbeiten mit etwa 260.000 Euro.

6:47 Uhr ++ Kontrollen zum Verkauf von Silvesterfeuerwerk in der Pfalz ++ Im Pfälzer Einzelhandel darf ab heute Silvesterfeuerwerk verkauft werden. Damit alles sicher abläuft, schickt die Aufsichtsbehörde in Neustadt wieder ihre Kontrolleure los. SWR-Reporterin Irmgard Reißinger hat recherchiert und ist dabei der Frage nachgegangen, ob es bei den Sicherheitsvorschriften etwas Neues gibt.

6:02 Uhr ++ Kreis Kusel befragt Bürger zur Abfallentsorgung ++ Im Kreis Kusel haben Bürgerinnen und Bürger bis zum 19. Januar die Möglichkeit, sich zu ihrer Müllabfuhr zu äußern. Die Kreisverwaltung fragt ab, wie zufrieden man zum Beispiel mit der Biotonne ist. Die Erkenntnisse sollen dann in ein neues Abfall-Konzept mit einfließen. Interessierte können sich unter anderem online einbringen. Den Link zur entsprechenden Seite finden Sie hier . Alternativ können Bürger auch in den drei Verbandsgemeiden und der Kreisverwaltung Kusel einen Fragebogen ausfüllen.

16:40 Uhr ++ Darauf kann sich die Westpfalz 2025 freuen ++ Rund um Kaiserslautern, Pirmasens, Kusel, den Donnersberg oder Zweibrücken wird es 2025 viel Neues geben. Das sind nicht nur große Veranstaltungen, sondern auch viele Freizeitangebote. Bei Kusel wird im April zum Beispiel ein neuer Wanderweg eingeweiht. Auf rund 15 Kilometern geht's dort dann rund um den Königsberg. Außerdem schaffen viele Museen im Kreis Kusel neue Angebote. Sie machen die Besuche vor Ort auch virtuell erlebbar und ermöglichen so den Sprung in eine andere Zeit. In und um Kaiserslautern wird 2025 noch größer als sonst der FCK gefeiert. Denn der Verein wird 125 Jahre alt. Im Donnersbergkreis wird unter anderem das 2018 eingestürzte Bergwerk Weiße Grube für Besucher freigelegt werden. Außerdem soll es bei Stahlberg bald eine Waldmurmelbahn geben.

16:34 Uhr ++ Pfalz-Touristik mit Panoramabildern ++ Die Pfalz virtuell aus der Luft erleben: Diese Möglichkeit bietet jetzt der Verband Pfalz-Touristik auf seiner Internetseite und den Social-Media- Kanälen. Wer sich für die Region interessiert, kann sich 360-Grad-Bilder der Pfalz anschauen. Insgesamt 80 Aufnahmen gibt es – unter anderem vom Pfälzerwald, der Weinstraße und historischen Bauwerken, wie das Hambacher Schloss. Dazu liefert die Pfalz-Touristik zum Beispiel spannende Infos und Tipps für Wanderungen. Mit dem neuen Angebot sollen sich Touristen auch ein Bild von der Pfalz als Urlaubsregion machen können.

14:06 Uhr ++ FCK muss mehr als 600.000 Euro Strafe an DFB zahlen ++ Der 1. FC Kaiserslautern musste in diesem Jahr 673.000 Euro an Strafen an den Deutschen Fußball Bund zahlen. Damit ist der FCK der Verein, der die dritthöchsten Strafen zahlen musste – nur Frankfurt und Köln mussten noch tiefer in die Tasche greifen. Die meisten Strafen wurden vom DFB verhängt, weil Fans des FCK Pyrotechnik gezündet hatten. Insgesamt zahlten die Fußballvereine in Deutschland in diesem Jahr rund 12,5 Millionen Euro Strafen an den DFB.

13:31 Uhr ++ Einzelhändler in der Westpfalz mit Weihnachtsgeschäft unzufreiden ++ Enttäuschend - mit diesem Wort fasst der Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft in der Westpfalz zusammen. In fast jeder Branche hat es nach Angaben des Vorsitzenden des rheinland-pfälzischen Einzelhandels, Thomas Scherer, Zurückhaltung bei den Kunden gegeben. Als Gründe gaben sie die unsichere wirtschaftliche Lage und die gestiegenen Preise an. Eine Sache hat sich aber entgegen dem Trend laut Scherer sehr gut verkauft - die Dubai-Schokolade. Sowohl bei der Süßigkeit selbst als auch bei den Zutaten, um sie selbst zu machen, hätte der Einzelhandel noch mehr verkaufen können.

13:26 Uhr ++ Sportvereine in Westpfalz bekommen Geld vom Land ++ Knapp 60.000 Euro bekommen zwei Sportvereine in den Kreisen Kaiserslautern und Südwestpfalz vom Land. Wie das Sportministerium mitteilt, fließt das Geld unter anderem nach Morlautern. Dort saniert der Turnverein seine Heizung im Vereinsheim. Der Turn- und Sportverein in Heltersberg baut von dem Geld einen neuen kleinen Fußballplatz. In diesem Jahr hat das Land Rheinland-Pfalz mehr als 150 Sportvereine finanziell unterstützt – mit knapp zweieihalb Millionen Euro.

11:38 Uhr ++ Zahl der Privatinsolvenzen in Westpfalz zurückgegangen ++ In der Westpfalz haben weniger Menschen Privatinsolvenz angemeldet als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Allerdings zeigen die Zahlen des Statistischen Landesamtes regionale Unterschiede. Insgesamt meldeten in diesem Jahr bisher 376 Menschen in der Westpfalz Privatinsolvenz an - das sind 45 weniger als noch 2023. Das liegt daran, dass in Pirmasens und im Kreis Kusel die Zahl deutlich zurückging. Dafür stiegen die Zahlen vor allem in der Stadt Kaiserslautern deutlich an. Und rechnet man hoch auf 10.000 Einwohner, gibt es in Pirmasens immer noch die meisten Privatinsolvenzen in Rheinland-Pfalz - im Kreis Kusel die wenigsten. Laut Statistischem Landesamt beantragten 83 Unternehmen aus der Westpfalz Insolvenz, 17 mehr als im Vorjahr. Lediglich in Zweibrücken und im Kreis Kaiserslautern sanken die Zahlen.

10:11 Uhr ++ Stipendien von "Ärzte für die Westpfalz" erstmals auch für Kaiserslautern ++ Wer noch jung ist, Arzt werden will, aber nicht die Noten für ein Studium hat, der hat im kommenden Jahr die Chance auf ein Stipendium für ein Medizinstudium. Und zwar in Ungarn und Kaiserslautern. Möglich macht das der Verein "Ärzte für die Westpfalz". Damit wird ein Teil der Stipendiaten zu den ersten gehören, die sechs Semester lang in Kaiserslautern studieren. Grund dafür ist eine Kooperation des Westpfalz-Klinikums mit der Semmelweis-Universität in Budapest. Der "Verein Ärzte für die Westpfalz" hat sich zum Ziel gesetzt, etwas gegen den Ärztemangel in der Region zu tun. Nach Angaben des Vereins sollen ab dem nächsten Wintersemester bis zu 15 junge Menschen in Budapest oder der ungarischen Stadt Pécs ein Stipendium erhalten. Dafür ist kein Numerus Clausus notwendig. Voraussetzung ist aber unter anderem, dass sie nach dem Studium mindestens drei Jahre lang in der Westpfalz oder dem Kreis Bad Kreuznach als Arzt arbeiten.

9:26 Uhr ++ Polizeipräsidium Westpfalz macht ehemaligem Hauptkommissar Vergleichsangebot ++ Wann findet der Rechtsstreit zwischen einem ehemaligen Hauptkommissar und dem Polizeipräsidium Westpfalz ein Ende? Vielleicht kommt jetzt Bewegung in den Konflikt. Das Polizeipräsidium bietet dem mittlerweile pensionierten Polizisten einen neuen Vergleich an. Hintergrund ist, dass dem Polizisten vorgeworfen wurde, dass er vor zwei Jahren mit illegalen Waffen gehandelt haben soll. Unter anderem habe er angeblich eine Waffe bei einem Pizzabäcker aus dem Landkreis Kaiserslautern gekauft. Diese Waffe wurde bei einer Durchsuchung aber nicht gefunden. Trotzdem durfte der Polizist bis Anfang Juli nicht zurück in den Dienst. Das Verwaltungsgericht Neustadt hatte mitgeteilt, dass die Suspendierung teilweise berechtigt, teilweise aber auch unberechtigt war. In der Vergangenheit versuchte das Polizeipräsidium schon, sich mit dem Polizisten mit einem Vergleich zu einigen. Diesen lehnte er allerdings ab. Jetzt macht ihm das Präsidium ein neues Vergleichsangebot. Damit will das Präsidium nach Angaben von Polizeipräsident Kästner einen Schlussstrich ziehen.

8:44 Uhr ++ Heuballen brennen im Donnersbergkreis ++ Auf einem Feld im Donnersbergkreis haben am 1. Weihnachtsfeiertag mehrere Heuballen gebrannt. Die Feuerwehr hat die Flammen bei Bolanden-Weierhof laut Polizei schnell löschen können. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt jetzt, warum die Heuballen gebrannt haben und bittet Zeugen, sich zu melden.

7:53 Uhr Wetter: Erst neblig und frostig, dann sonnig in der Westpfalz Heute Morgen ist es teils klar, örtlich neblig und verbreitet frostig. Ansonsten scheint heute meistens die Sonne. Die Nebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags weitgehend auf. Dazu steigen die Temperaturen auf 3 Grad am Glan und bis 6 Grad im Pfälzerwald. Der schwache östliche Wind ist kaum spürbar. Die weiteren Aussichten: Morgen ähnlich: außerhalb einiger zä

7:27 Uhr ++ Leiche im Kreis Kaiserslautern gefunden ++ Eine Spaziergängerin hat am ersten Weihnachtsfeiertag in einem Bach in Bruchmühlbach-Miesau eine Leiche gefunden. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Mann, der seit dem 3. Dezember vermisst wurde. Die Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus. Es gibt nämlich keine Anzeichen auf Gewalt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.12.2024 um 7:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Taxifahrer bringt vermissten 83-Jährigen nach Hause ++ Im Donnersbergkreis hat ein Taxifahrer am 1. Weihnachtsfeiertag einer Familie in Rockenhausen das wohl größte Geschenk gemacht. Die Angehörigen hatten ihren 83-jährigen Vater als vermisst gemeldet. Er war verschwunden und hatte nur seinen Rollator dabei. Noch bevor die Polizei da war, war der Mann wohlbehalten zurückgekehrt. Ein Taxifahrer war auf den 83-Jährigen aufmerksam geworden und hatte ihn nach Hause gebracht. Der Senior hatte angegeben, dass er den Heimweg nicht mehr gefunden hatte.

6:06 Uhr ++ Musikveranstaltung endet in Schlägerei ++ Bei der jährlichen Musikverantstaltung "Weihnachtsrock" in der Kurpfalzhalle in Nanzdietschweiler im Kreis Kusel kam es am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags zu einer größeren Schlägerei. Laut Polizei war eine Gruppe von fünf Männern mit drei 17-Jährigen in Streit geraten. Die fünf schlugen auf das Trio ein. Danach flüchteten sie. Bei der Schlägerei wurden alles drei 17-Jährigen verletzt. Einer von ihnen kam zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittel wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.12.2024 um 6:30 Uhr.

12:00 Uhr ++ Frohe Weihnachten wünscht das SWR Studio Kaiserslautern ++ Hohoho aus dem SWR Studio Kaiserslautern. Das gesamte Team wünscht euch frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Wir freuen uns auf ruhige Tage im Kreis der Liebsten. Natürlich gibt es aber über Weihnachten Kollegen, die arbeiten und den News-Blog für euch am Laufen halten werden. Frohe Weihnachten wünscht das Team des SWR Studios Kaiserslautern. SWR

11:45 Uhr ++ Telefonseelsorge Pfalz bietet eigene App an ++ Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage stehen an: Das bedeute für die einen Freude und Familienzeit. Andere spüren über die Weihnachtstage Einsamkeit, Trauer, Angst oder Stress. Unterstützung bekommen sie bei der Telefonseelsorge Pfalz. Auch über die Feiertage sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter dort erreichbar - rund um die Uhr per Telefon, über einen Chat oder per Mail. Außerdem gibt es eine Smartphone-App, mit der man sich in einer schwierigen Situation selbst helfen kann. Die App heißt "KrisenKompass". Alle Infos gibt es in unserem ausführlichen Artikel. Kaiserslautern Viele Menschen haben sich auch 2024 gemeldet Telefonseelsorge Pfalz hat auch über Weihnachten ein offenes Ohr Die Weihnachtsfeiertage nutzen viele, um runterzukommen - a la "Stille Nacht" eben. Gar nicht still wird es über die Weihnachtszeit bei der Telefonseelsorge Pfalz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.12.2024 um 11:30 Uhr.

10:44 Uhr ++ Weihnachtsbotschaft der evangelischen Kirche der Pfalz ++ In ihrer Weihnachtsbotschaft hat die Präsidentin der evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, dazu aufgerufen, Weihnachten an allen Tagen in die Herzen einziehen zu lassen. Mit dem Kind in der Krippe setze Gott ein Zeichen gegen Gewalt, Mutlosigkeit und soziale Kälte. Dadurch entstehe eine Kraft, die die Menschen leben und handeln lasse. Gerade in einer Zeit der Kriege und Unsicherheit sei es deshalb wichtig, diese Kraft das ganze Jahr über zu nutzen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.12.2024 um 10:30 Uhr.

10:43 Uhr ++ Erster Bauabschnitt Rastanlage Potzberg fertig ++ Der Rastplatz Potzberg an der A62 im Kreis Kusel nimmt Formen an. Nach Angaben der Autobahn GmbH wurde der erste Bauabschnitt fertig gestellt. Entstanden sind auf beiden Seiten der Autobahn unter anderem jeweils 14 Stellplätze für Lkw und zehn beziehungsweise 19 Stellplätze für Pkw. Was noch fehlt, ist eine Toilettenanlage - die soll im kommenden Jahr gebaut werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.12.2024 um 10:30 Uhr.

9:27 Uhr ++ Weihnachtsbaum in Dannenfels soll keine einmalige Aktion bleiben ++ 20 Meter hoch, 350 Meter Lichterketten und mehr als 120 rote und goldene Kugeln: Der Weihnachtsbaum in Dannenfels ist ein beliebtes Fotomotiv und muss sich auch nicht vor den berühmten Bäumen in New York oder London verstecken. Der Weihnachtsbaum von Dannenfels. Der Baum ist 20 Meter hoch, beleuchtet wird er mit einer 350 Meter langen Lichterkette. Außerdem haben die Dannenfelser den Baum mit 125 roten und goldenen Kugeln geschmückt. SWR Auf die Beine gestellt haben das junge Leute im Dorf am Donnersberg. Dank Spenden konnten sie eine große Tanne am Ortseingang schmücken. Die soll auch im nächsten Jahr wieder leuchten, wie Organisator Finn Klein sagt:

8:29 Uhr ++ Nach Amokfahrt in Magdeburg: Weniger Besucher auf Weihnachtsmarkt in KL ++ Auf dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Grund ist die Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, bei der mehrere Menschen getötet und verletzt worden waren. Die Schausteller auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt haben den Eindruck, dass nach dem Anschlag von Magdeburg weniger Menschen auf den Markt gekommen sind. Ein Schausteller sagte, es sei aber nach dem Anschlag sofort reagiert worden - die Sicherheit sei gewährleistet. Ein anderer Aussteller äußerte sich aber skeptisch, weil die Zugänge nicht abgesperrt wurden. Da müsse nachgearbeitet werden. Video herunterladen (40,4 MB | MP4)