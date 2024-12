Blog: Viele Zugausfälle auf Lautertalbahn, FCK empfängt am Sonntag Köln, Geld für Spielplatz in Göllheim

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

10:38 Uhr ++ Lautertalbahn fällt ab Montag nachmittags aus ++ Die Lautertalbahn zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fährt ab Montag nur noch bis zur Mittagszeit. Diese Regelung gilt möglicherweise bis Ende Januar. Nach Angaben des zuständigen Zweckverbands gibt es im Moment nicht genügend Mitarbeiter im Stellwerk. Deshalb sei das Angebot der Lautertalbahn in den nächsten Wochen nicht komplett aufrechtzuerhalten. Nachmittags nach 14 Uhr fahren keine Züge mehr. Stattdessen werden auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken Busse eingesetzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.12.2024 um 10:30 Uhr.

8:19 Uhr ++ Sieben Millionen Euro für Schulsanierung im Kreis Kusel ++ Der Landkreis Kusel darf sich über Fördergelder des Landes freuen. Mit mehr als 7 Millionen Euro unterstützt das Land die Sanierung von zwei Schulen. Mit den Fördergeldern sollen die Schulgebäude energieeffizienter werden. Und zwar die Integrierte Gesamtschule in Schönenberg-Kübelberg und das Veldenz-Gymnasium in Lauterecken. Die Schulgebäude sind teilweise aus den sechziger Jahren. Deshalb muss unter anderem die Gebäudedämmung erneuert werden. Außerdem sollen die Schulen auch neue Fenster bekommen. Der Landkreis will das Projekt jetzt erst einmal ausschreiben und dann an eine Firma vergeben. Bedeutet, es dauert noch eine Weile bis die Schulen saniert werden. Eine Sprecherin des Landkreises sagt, dass die Bauarbeiten voraussichtlich in etwa zwei Jahren starten können.

6:13 Uhr ++ Halbe Million Euro für Spielplatz in Göllheim ++ Die Gemeinde Göllheim im Donnersbergkreis will ihren Spielplatz in der Ortsmitte umbauen. Dafür bekommt die Gemeinde fast eine halbe Million Euro Fördergelder von Bund und Land. Der Spielplatz soll grüner und naturnaher werden. Bedeutet: Fast alle Spielgeräte werden nach dem Umbau aus Holz sein. Geplant sind unter anderem auch ein Kletterfelsen und Geräte zum Balancieren. Rund um den Spielplatz sollen außerdem mehr Grünflächen und Sitzgelegenheiten im Schatten entstehen. Der neue Spielplatz in Göllheim soll Mitte kommendes Jahr fertig sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.12.2024 um 6:30 Uhr.

17:01 Uhr ++ Mann schlägt Frau in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern ermittelt die Polizei gegen einen Mann, der gestern in der Innenstadt unvermittelt eine Frau geschlagen hat. Die Frau hat der Polizei mitgeteilt, dass der fremde Mann ihr unvermittelt mit der Faust gegen die Brust geschlagen hat - sie wurde dabei leicht verletzt. Es hat sich herausgestellt, dass der Mann vorher auf dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern schon mehrere Leute belästigt hatte. Er hat einen Platzverweis bekommen, an den hat er sich aber nicht gehalten. Die Polizei hat den Mann deshalb festgenommen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.12.2024 um 15:30 Uhr.

15:48 Uhr ++ Polizei muss Mann in Kaiserslautern fesseln ++ Die Polizei Kaiserslautern hat einen betrunkenen Autofahrer fesseln müssen. Bei einer Kontrolle hatte sich herausgestellt, dass der Mann mehr als 1,7 Promille hatte. Zuerst weigerte er sich aus seinem Auto zu steigen und als er das schließlich gemacht hat, hat sein Handy gegen die Motorhaube seines Autos geworfen. Außerdem griff er die Polizisten an, als sie ihn fesseln wollten. Der Mann verliert vorerst seinen Führerschein und muss mit weiteren Strafen rechnen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.12.2024 um 15:30 Uhr.

13:08 Uhr ++ Studierende üben Gerichtsverhandlung in Zweibrücken ++ Wie läuft eigentlich ein Prozess vor Gericht ab? Das lernen Studierende aus dem Bereich Wirtschaft und Recht heute in Zweibrücken am Oberlandesgericht. In einer gestellten Verhandlung schlüpfen sie in die Rollen von Richtern, Klägern und Angeklagten. Auch wenn der Prozess simuliert ist - verhandelt wird ein realer Fall in einem echten Gerichtssaal. Die Studenten sollen dadurch praktische Erfahrung sammeln. Sie studieren an der Hochschule in Zweibrücken, die bei der Aktion mit dem Oberlandesgericht zusammenarbeitet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.12.2024 um 12:30 Uhr.

10:37 Uhr ++ Zweibrücken bekommt Geld aus Bund-Länder-Programm ++ Damit zum Beispiel ein Spielplatz in Zweibrücken aufgehübscht werden kann, bekommt die Stadt Geld aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt-Soziale Stadt". Das hat das Innenministerium mitgeteilt. 237.000 Euro gibt es von Bund und Land in diesem Jahr zusätzlich. Mit dem Geld sollen Bereiche im Stadtgebiet nachhaltiger gestaltet werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.12.2024 um 10:30 Uhr.

7:10 Uhr ++ Aufkleber für Obdachlose in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern sollen Aufkleber obdachlosen Menschen den Weg zu einer Unterkunft der Caritas aufzeigen. Laut der Stadt sind die dreieckigen Sticker mit einem roten Rand am Rathaus und an einige Sparkassen-Filialen zu finden. Auf den Stickern steht in unterschiedlichen Sprachen "obdachlos" drauf. Über einen QR-Code hoffen die Organisatoren der Caritas, wohnungslose Menschen zum Beispiel in die Glockenstubb in der Pariser Straße navigieren zu können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Uni Kaiserslautern forscht an Rückständen im Abwasser ++ In den Gewässern in der Region sammeln sich immer mehr Rückstände von Medikamenten oder anderen Spurenstoffen an, auch im Grundwasser. Ein Team der Uni Kaiserslautern forscht deshalb aktuell zu Verfahren, wie Kläranlagen solche Stoffe herausfiltern können. Neben Rückständen von Putzmitteln, Kosmetika oder Medikamenten finden sich im Abwasser auch oft Süßungsmittel, die zum Beispiel in Light-Produkten verwendet werden. Das berichtet Doktorandin Franziska Ehrhardt, die ihre Versuche auf dem Gelände der Kläranlage Landstuhl durchführt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Sanierung Verwaltungsgebäude Landstuhl ++ In Landstuhl soll das Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde saniert werden. Für die Sanierung gibt es mehr als 400.000 Euro Fördergelder vom Land. Das hat das Innenministerium mitgeteilt. Unter anderem bekommt das Gebäude in Landstuhl neue Fenster. Die alten sind teilweise aus den achtziger Jahren. Dadurch soll die Verwaltung in Landstuhl in Zukunft auch effizienter geheizt werden können. Die Sanierungsarbeiten beginnen kommendes Frühjahr und enden voraussichtlich im Herbst. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Das Wetter: Schneeregen möglich ++ Heute bringen Wolken vereinzelt Schnee- oder Schneeregenschauer, vor allem rund um die Höhen - hier kann es dann glatt sein.

Sonst ist es längere Zeit trocken, vor allem am Nachmittag, vereinzelt kommt sogar die Sonne hervor. Die Temperaturen erreichen drei Grad in Hauenstein und Annweiler und bis sechs Grad in Contwig und Pirmasens. Es weht böiger und kalter westlicher Wind. In Laufe der Nacht ziehen von Westen her neue Regenwolken auf. Tiefstwerte drei bis null Grad. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.12.2024 um 6:30 Uhr.

18:04 Uhr ++ Geld für Katastrophenschutz in Westpfalz ++ Auch die Westpfalz profitiert von der jüngsten Millionen-Förderung der Landesregierung beim Katastrophenschutz. Rund 115.000 Euro gibt es für den Kauf von unter anderem neuen Rettungsfahrzeugen. Dafür erhält die Stadt Kaiserslautern 82.000 Euro vom Land. Weiteres Geld gibt es für den Landkreis Kaiserslautern und die Stadt Zweibrücken. Laut Innenministerium fließen landesweit rund 2,75 Millionen Euro in neue Fahrzeuge für den Katastrophenfall. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.12.2024 um 17:30 Uhr.

16:41 Uhr ++ App aus Kaiserslautern für Rettungsgassen ++ Die Uni in Kaiserslautern möchte bald eine neue Technik auf den Markt bringen, die im Notfall helfen soll, schnell eine Rettungsgasse im Straßenverkehr zu bilden. Das System wurde in Kaiserslautern mehrfach getestet. Jetzt will das Forscherteam Partner suchen, die das sogeannte AORTA-System nutzen wollen. Rettungswagen, Feuerwehr oder Polizei sollen diese neue Technik in Zukunft einsetzen - also alle die, die im Notfall schnell irgendwo sein müssen. Dafür brauchen sie aber freie Fahrt durch eine Rettungsgasse. Da soll das System der Uni Kaiserslautern helfen. Autofahrer sollen zum Beispiel per Handy-App oder Navi eine Info bekommen, dass sich ein Blaulicht-Fahrzeug nähert, bevor überhaupt das Martinshorn zu hören ist. So können Autofahrer eben schon früh die Rettungsgasse bilden. Der Arbeiter-Samariter-Bund hat das in Kaiserslautern getestet und will das weiter nutzen. Und die Forscher suchen weitere Notfalldienste, die das System einsetzen wollen - außerdem Firmen, die eine entsprechende App für Autofahrer programmieren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.12.2024 um 16:30 Uhr.

15:38 Uhr ++ Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen deutsch-französischen Arbeitsagenturen ++ Die Bundesagentur für Arbeit Rheinland-Pfalz-Saarland und die französische Arbeitsagentur haben ihre Kooperation verlängert. Gemeinsam bieten sie einen grenzüberschreitenden Vermittlungsservice für Arbeitssuchende an. Damit sollen offene Stellen leichter besetzt werden. Seit 2013 gibt es diese Zusammenarbeit der Behörden schon. Laut Bundesagentur haben 6.000 Menschen dadurch einen neuen Job in der deutsch-französischen Grenzregion gefunden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.12.2024 um 15:30 Uhr.

13:47 Uhr ++ Mehr Vorfälle mit Drohnen - auch um Air Base Ramstein ++ Die Polizei in Rheinland-Pfalz verzeichnet in diesem Jahr mehr als doppelt soviele Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mit Drohnen, als noch vor zwei Jahren. Etwa unerlaubte Drohnenflüge im Bereich der Air Base Ramstein. Immer häufiger erfährt die Polizei von verdächtigen Drohnenflügen - wie beispielsweise kürzlich über dem Gelände der BASF in Ludwigshafen oder der Air Base Ramstein. Polizei und Landeskriminalamt haben dabei in diesem Jahr knapp 70 Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Vor zwei Jahren waren es nicht mal halb so viele. Als Straftat gilt beispielsweise das Überfliegen von Industrie- oder Militäranlagen, Polizeigebäuden oder wenn jemand mit einer Drohne jemand anderem nachstellt. Laut LKA erfasst die Polizei seit 2016 solche Taten. Drohnen sind dann verdächtig, wenn sie beispielsweise nachts nicht beleuchtet sind oder höher als 120 Meter fliegen. Wer eine Drohne meldet, sollte sie laut LKA möglichst detailliert beschreiben können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.12.2024 um 13:30 Uhr.

10:37 Uhr ++ Neugestaltung am Betzenberg verzögert sich ++ Die Neugestaltung des Wohngebiets Betzenberg in Kaiserslautern wird sich um einige Jahre verzögern. Eigentlich hatte der Stadtrat in diesem Jahr schon verschiedene Pläne für das Bauprojekt vorliegen. Entschieden hatte die Stadt bisher aber nichts. In Kaiserslautern hat man sich jetzt dazu entschlossen, doch einen Wettbewerb für das Bauprojekt Betzenberg auszuschreiben. Einzelheiten dazu von SWR-Reporterin Christina Fleischanderl im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.12.2024 um 9:30 Uhr.

8:45 Uhr ++ Glascontainer im Donnersbergkreis ++ Im Donnersbergkreis gehört Altglas ab Januar nur noch in die dafür vorgesehenen Altglascontainer. Das hat der Kreis mitgeteilt. Mit Glas befüllt Säcke, abgestellt an Wohnhäusern, werden künftig nicht mehr mitgenommen. Das Ablegen solcher Säcke neben den Containern ist verboten. Wo der nächste Altglascontainer im Donnersbergkreis zu finden ist, lesen sie online auf der Seite des Landkreises. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.12.2024 um 8:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Das Wetter: Viel Regen - bis 12 Grad ++ Heute bringen dichte Wolken zeitweise Regen, es regnet auch länger anhaltend. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zehn Grad am Donnersberg und bis zwölf Grad Richtung Alzeyer Hügelland. Im Laufe des Nachmittags wird es allmählich kälter. In Böen weht starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind. In der Nacht bilden sich noch einzelne Schauer, auf den Höhen als Schnee. Tiefstwerte drei bis null Grad. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Brücke über den Glan wieder frei ++ Gute Nachricht für Autofahrerinnen und Autofahrer im Kreis Kusel: Die Glanbrücke in Glan-Münchweiler wird heute für den Verkehr wieder freigegeben. Die Sanierungsarbeiten an der Brücke sind abgeschlossen, teilte die zuständige Behörde mit. Seit Ende Oktober war die Glanbrücke voll gesperrt. Ein Brückenlager musste ausgetauscht werden. Außerdem war der Beton an der Brücke beschädigt. Es war die zweite Sperrung der Glanbrücke in diesem Jahr. Bereits im April war die Brücke wegen Bauarbeiten dicht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.12.2024 um 6:30 Uhr.

16:58 Uhr ++ 750 Jahre Kaiserslautern - das wird gefeiert ++ Die Stadt Kaiserslautern bereitet sich vor auf das 750-jährige Stadtjubiläum vor. Bis dahin ist zwar noch etwas Zeit - denn erst 2026 ist das Jubiläumsjahr. Trotzdem hat die Planung begonnen. Es soll ein Fest für alle sein. Obwohl Kaiserslautern eine arme Stadt ist, soll das Jubiläum trotzdem gebührend gefeiert werden. So wünscht es sich zumindest Oberbürgermeisterin Kimmel (SPD). Über das ganze Jahr hinweg soll es unterschiedliche Veranstaltungen geben. In der Innenstadt könnte es zum Beispiel eine Jubiläumsbühne geben. Eine Idee ist, dass sich Vereine mit ihrer Arbeit präsentieren. Außerdem überlegt die Stadt zum Beispiel auch, ein Open-Air-Kino im Sommer in der Innenstadt zu organisieren. Und eigens für das Jubiläumsjahr könnte es zum Anstoßen auch einen Lauterer Jubiläumswein geben. Das sind aber bisher nur Ideen. Im neuen Jahr will die Stadt das Jubiläumsjahr dann konkreter planen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.12.2024 um 16:30 Uhr.