Blog: Mitarbeiter der VR-Bank müssen ins Gefängnis, Hackerangriff auf IHK Pfalz?, Bundeswehr übt in der Südwestpfalz

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

10:53 Uhr ++ Lernzentrum in Zweibrücken eröffnet ++ Wie können Schülerinnen und Schüler besser lernen? Darüber haben sich Eltern, Schüler und Lehrer der Mannlich-Realschule- plus in Zweibrücken Gedanken gemacht. Ergebnis: ein sogenanntes Lernzentrum. Das wird heute in Zweibrücken offiziell eröffnet. In dem neuen Lernzentrum können Schülerinnen und Schüler an ihren Schwächen arbeiten. Außerdem lernen sie Vorträge zu halten oder selbstständig zu arbeiten. Nach Angaben des Schulleiters geht es darum, "Schüler wieder für das Lernen zu begeistern und die Lehrer zufriedener zu machen". Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.11.2024 um 10:30 Uhr.

9:56 Uhr ++ Schüler diskutieren in Winnweiler über Armut und Ausgrenzung ++ Über Themen wie Armut und Ausgrenzung diskutieren heute Vormittag Schüler und Lehrer in Winnweiler im Donnersbergkreis. Vorher schauen sie sich den SWR-Fernsehfilm "Ein Mann seiner Klasse" an. Darin geht es um die Kindheit des Kaiserslauterer Autoren Christian Baron, die von Armut, Ausgrenzung und Gewalt geprägt war. SWR-Reporter Sebastian Stollhof moderiert die Veranstaltung:

8:11 Uhr ++ Bundeswehr übt in der Südwestpfalz ++ In der Südwestpfalz hat die Bundeswehr für diese Woche verschiedene Übungen geplant. Nach Angaben der Stadt Zweibrücken trainieren die Soldatinnen und Soldaten heute und morgen im Raum Käshofen, Wiesbach, Dellfeld, Wattweiler, Mörsbach, Contwig und Kleinbundenbach. Insgesamt sind bei den Übungen 80 Soldaten und zehn Fahrzeuge beteiligt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.11.2024 um 7:30 Uhr.

8:01 Uhr ++ Polizei Homburg sucht vermisste Frau ++ Die Polizei Homburg sucht nach der 39-jährigen Nedialka Nikolova. Sie wird seit vergangenem Donnerstag vermisst. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Frau etwas zugestoßen ist. Zum letzten Mal gesehen wurde sie abends im Homburger Stadtteil Erbach, in einer kleinen Seitenstraße in der Nähe der Homburger Tafel. Nikolova ist etwa 1,60 Meter groß und kräftig, sie hat kurze Haare und trägt eine Brille. Zuletzt hatte sie eine violette Jacke an, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.11.2024 um 6:30 Uhr.

7:10 Uhr ++ Debatte um SPD-Kanzlerkandidatur: Kritik aus Pirmasens ++ Die Pirmasenser SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner hält die aktuelle Debatte zum SPD-Kanzlerkandidaten für überflüssig. In den vergangenen Tagen hatten Sozialdemokraten angezweifelt, dass Olaf Scholz der richtige Kanzlerkandidat wäre - manche bringen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius als Kandidaten ins Spiel. Glöckner betont, der Parteivorstand solle schnell für Klarheit sorgen. Pistorius versus Scholz - SPD in Rheinland-Pfalz steigt in Debatte ein Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.11.2024 um 6:30 Uhr.

16:36 Uhr ++ Dynamikum Pirmasens kurzfristig geschlossen ++ Das Science Museum Dynamikum in Pirmasens ist für Besucher ab sofort für mehrere Tage geschlossen. Hintergrund ist nach Angaben der Stadt, dass im Bereich des Exponats "Wettlauftunnel" unerwartet ein Bauschaden aufgetreten ist. Um was für einen Schaden es sich genau handelt, konnten die Verantwortlichen noch nicht sagen. Fachleute prüfen zurzeit das Ausmaß des Schadens. Wie lange die Überprüfungen dauern werden, steht noch nicht fest. Sobald der Schaden behoben ist, wird das Museum wieder öffnen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.11.2024 um 16:30 Uhr.

13:38 Uhr ++ Neue DRK-Rettungswache soll am Volkspark gebaut werden ++ Die neue Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes in Kaiserslautern soll gegenüber des Volksparks gebaut werden. Der Bauausschuss der Stadt Kaiserslautern hat beschlossen, dass jetzt ein konkreter Plan ausgearbeitet werden soll. Die neue Rettungswache soll nach Angaben der Stadt neben dem Verkehrsübungsplatz an der Entersweilerstraße entstehen. Außerdem sei geplant, dort noch ein Wohnhaus mit mehreren Wohnungen zu bauen. Eine weitere Idee im Bauausschuss sei gewesen, neben die Rettungswache eine neue Feuerwache zu bauen. Über diese Möglichkeit will die Stadt nun mit dem Roten Kreuz und der Feuerwehr sprechen. Eine komplett gemeinsam genutzte Wache war von beiden Seiten in der Vergangenheit abgelehnt worden. Die neue Rettungswache für Kaiserslautern ist nötig, heißt es von der Stadt, weil die aktuelle Wache nicht mehr den Anforderungen entspricht. Eine Sanierung oder ein Neubau am bisherigen Standort sei nicht möglich. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.11.2024 um 13:30 Uhr.

12:39 Uhr ++ Pläne für Eweiterung von Outlet Zweibrücken öffentlich ++ Die ersten Planungen zur Erweiterung des Outlets in Zweibrücken sind ab heute öffentlich einsehbar. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung vergangene Woche entschieden. Die Stadt wird die bisherigen Planungen aushängen, aber auch online stellen. Einwände können besonders von Behörden und Nachbargemeinden bis zum 20. Dezember eingebracht werden. Dann werden sie geprüft und die Planungen gegebenenfalls geändert. Im kommenden Jahr soll es eine weitere Phase geben, in der die Öffentlichkeit bei den Plänen einbezogen wird. Das Outlet in Zweibrücken soll von rund 21.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf 25.500 ausgebaut werden und 35 weitere Läden bekommen - Nachbarstädten ist der Ausbau ein Dorn im Auge. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.11.2024 um 12:30 Uhr.

10:56 Uhr ++ Lärm durch Übung des US-Militärs möglich ++ Rund um die US-Airbase in Ramstein kann es ab heute lauter werden als sonst. Grund ist eine Übung der amerikanischen Einheiten, die vierteljährlich durchgeführt wird. Dabei trainieren die Soldaten zum Beispiel, wie sie mit Notfällen oder Bedrohungen umgehen müssen oder wie sie Fracht besser koordinieren. Ziel ist es nach Angaben der US-Luftwaffe, dass alle Einheiten in Ramstein jederzeit einsatzfähig sind. Deshalb müssen Anwohner mit Lärm durch Sirenen und Lautsprecherdurchsagen rechnen, außerdem kann es rund um die Airbase zu Staus kommen. Die Übung dauert bis Freitag. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.11.2024 um 10:30 Uhr.

9:08 Uhr ++ Stadt bekommt Geld für Fahrradinfrastruktur ++ Fahrradfahren in Kaiserslautern soll angenehmer werden. Dafür bekommt die Stadt heute Geld vom Land in Form von zwei Förderbescheiden. Damit sollen beispielsweise Radwegebrücken gebaut werden. Außerdem fließt das Geld laut Stadt in den geplanten Ausbau der Fahrradstraße in der Augustastraße. Übergeben wird die Förderung von Staatssekretär Becht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.11.2024 um 8:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Pflanzaktion in Zweibrücken ++ Schülerinnen und Schüler der Breitwiesengrundschule in Zweibrücken pflanzen heute im Rahmen einer Aktion Sträucher und Obstpflanzen. Damit wollen die Kinder für die Zukunft ihr eigenes Schulobst anbauen. Es soll laut der Stadtverwaltung aber auch an Anwohner entlang des Hornbach-Quartiers verteilt werden. Der Obst und Gartenbauverein Wattweiler unerstützt die Schülerinnen und Schüler beim Einpflanzen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.11.2024 um 6:30 Uhr.